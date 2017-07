Donetsk : reportage sur une équipe cynophile de recherche d’engin explosif

Aujourd'hui, mercredi 19 juillet, à Donetsk, avait lieu une rencontre entre la presse et une équipe cynophile spécialisée dans la recherche de bombes, d'engins explosifs et de mines.

Le rendez-vous fut fixé dans une école de Donetsk, dans le quartier de Kuybishevski, district situé dans le nord de la ville de Donetsk.

La symbiose semble parfaite entre les deux binômes composant cette équipe cynophile. La complicité et le professionnalisme se remarquent, dès les premières minutes de ma rencontre avec cette unité alliant l'homme et l'animal.

Une fois les présentations faîtes, l'exercice peut démarrer. L'équipe cynophile inspecte l'école 64 de Donetsk pour un exercice de routine à la recherche de bombes.

Après avoir inspecté le préau, l'équipe va s'atteler à sa tâche dans une salle de classe.

Une fois l'inspection de la salle de classe finie, nous nous dirigeons dans le district de Léninski, situé dans le sud de la ville de Donetsk. Cette fois, l'exercice porte sur la recherche de mines et d'engins explosifs en bordure de routes et qui peuvent s'avérer particulièrement meurtriers lors de leurs explosions.

L'actualité nous l'a rappelé cruellement, au mois d'avril de cette année, lors de l'explosion d'une mine tuant un observateur de l'OSCE dans la République populaire de Lugansk.

Combien de vies sauvées hier, aujourd'hui et demain grâce à leur travail ? Mais, je tiens également à rendre hommage à cette équipe qui allie le flair animal au flegme et au professionnalisme de l'homme dans la recherche d'engins de la mort déposés...par d'autres hommes. Pour finir et pour souligner l'incroyable travail qu'effectue les équipes de recherche et les démineurs de la République populaire de Donetsk (DNR) : du samedi 08 au vendredi 14 juillet, ils ont neutralisé 723 engins explosifs (mines, bombes etc) !

Une petite vidéo sur cette journée en compagnie de cette incroyable équipe

Sébastien Hairon, volontaire bénévole et indépendant à Donetsk (DNR) Mon blog traitant de l'Ukraine et du Donbass

