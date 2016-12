Duterte demande à l’armée US à se préparer à quitter les Philippines : « Goodbye America » !

@Buzzcocks

Oui ! Ils nous expliquent que ce président fait du chantage aux américains pour continuer à recevoir de l’argent...Il faut dire que les EUA sont les premiers dans le monde pour les aides diverses.

Mais bon, en ce moment, il y a plus important.

Moi, j’ai reçu cela. Connaissant les socialistes, et si c’est comme la dernière fois pour leur primaire ( un souk total), il doit être possible de s’inscrire un certain nombre de fois.

Connaissant les PRCF, cela ne doit pas les gêner outre mesure de signer qu’ils partagent les valeurs communes de Vals et de Pinel...

Vérifierz, si cela se trouve vous devez pouvoir voter plusieurs fois....

Les 22 et 29 janvier prochains auront lieu les premier et second tours des Primaires citoyennes de la Belle Alliance Populaire co-organisées par Le Parti socialiste, Le Parti radical de gauche, Le Parti écologiste, le Front démocrate et l’Union des écologistes afin de désigner le candidat de la gauche et des écologistes pour les élections présidentielles.

Il a été décidé de mettre en place un système de vote électronique pour nos compatriotes domiciliés à l’étranger.

Les Français résidant à l’étranger peuvent donc participer aux Primaires citoyennes à condition d’être inscrits sur la liste électorale consulaire au 31 décembre 2015 et de s’inscrire au préalable sur le site des Primaires citoyennes : www.lesprimairescitoyennes.fr au plus tard le 4 janvier 2017 à 18h00, de s’acquitter du paiement en une seule fois pour les deux tours des 2 (deux) euros pour la contribution à l’organisation des Primaires citoyennes ; et d’accepter l’engagement de reconnaissance dans les valeurs de la Gauche et des Écologistes.

Les 22 et 29 janvier 2017 c’est vous qui décidez !

Merci par avance pour votre contribution à la réussite de cette grande consultation démocratique !