Environ 30 000 réservistes de l’armée de la RPD mobilisés près de Shakhtiorsk - Un avertissement lancé à Kiev

Aujourd'hui, 6 avril 2017, a eu lieu en République Populaire de Donetsk (RPD) le plus gros rassemblement de mobilisation de réservistes de l'histoire de la jeune république.

Environ 30 000 réservistes venant de toutes les villes de la RPD sont venus se rassembler afin de montrer leur volonté de défendre leur patrie et recevoir leur arme de service, qu'ils pourront garder à la maison, pour ceux bénéficiant déjà d'une expérience militaire.

En arrivant sur la plaine, les colonnes de réservistes qui convergent vers le point de rassemblement forment un ensemble impressionnant et surprenant. Je savais avant ce rassemblement que beaucoup d'hommes, de 18 à 55 ans, étaient réservistes, mais le nombre atteint dépasse largement mes estimations antérieures.

Comme le soulignera Zakhar Prilepine, présent sur place, ces réservistes forment une véritable deuxième armée de la république, qui permet de plus que doubler les forces déjà existantes (26 000 hommes).

Ce rassemblement, qui est une véritable démonstration de force, se veut être un avertissement envers Kiev. Zakhar Prilepine insistera d'ailleurs sur le côté tout à fait sérieux de ce rassemblement de ce qui est la deuxième ligne de défense de la République Populaire de Donetsk.

« Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un rassemblement pour la galerie, c'est tout à fait sérieux. C'est une démonstration des capacités, de la force, du courage et des qualités humaines que possède le Donbass »

Alexandre Zakhartchenko, le chef de la RPD, a participé à ce rassemblement, aux côtés du ministre de la Défense, Vladimir Kononov, et est venu saluer et encourager les réservistes :

« Bonjour camarades réservistes,

C'est la troisième année que la guerre a lieu sur nos terres, la troisième année que l'ennemi essaye de nous tuer nous, nos enfants et nos parents.

Chaque jour les médias ukrainiens disent que l'armée ukrainienne doit nous tuer.

Je suis fier d'être né dans le Donbass. Fier de vous. Ensemble nous vaincrons. L'ennemi sera vaincu. »

Ces forces de réserve sont constituées de représentants de différents ministères et administrations, des cadets et des employés de sociétés privées, venant de toutes les régions et villes de la république. À elle seule, la ville de Gorlovka avait envoyé 3 000 réservistes.

Les étudiantes des facultés de médecine avaient aussi répondu présentes à l'appel. Elles viendront prêter main forte au personnel médical militaire afin de soigner les soldats sur le front en cas d'escalade brutale de la situation.

Aujourd'hui, via ce rassemblement, la population civile du Donbass a tenu à adresser un message clair aux autorités ukrainiennes : « Nous sommes prêts à faire la guerre s'il le faut, et la population est prête à venir renforcer l'armée existante ou prendre la relève si nécessaire. Ne venez pas vous y frotter ».

Regarder la vidéo du rassemblement :

Christelle Néant

Voir l'article sur DONi