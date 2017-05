Escalade des tensions dans le Donbass sur fond de censure croissante contre les voix dissidentes

Depuis plusieurs semaines, le front du Donbass montre une tendance claire à l'escalade. Petit à petit le nombre des violations du cessez-le-feu de la part de l'armée ukrainienne augmente, et les destructions et victimes avec. Les dernières 24 heures ont été marquées par un nombre élevé de destructions d'habitations et d'infrastructures, mais aussi malheureusement par de nouvelles victimes civiles.

Lors des 45 violations du cessez-le-feu par l'armée ukrainienne, presque tout l'armement disponible a été utilisé pour frapper 17 localités de la République Populaire de Donetsk (RPD) : lance-roquettes, artillerie, chars d'assaut, mortiers, missiles antichars guidés, véhicules de combat d'infanterie, véhicules de transport de troupes blindés, lance-grenades et armes légères.

Suite aux bombardements de l'armée ukrainienne, une femme de 62 ans est morte hier soir à Kroutaya Balka et un homme de 34 ans a été blessé. L'homme a été amené dans un état critique à l'hôpital de Yassinovataya. L'armée ukrainienne a tiré 18 obus en deux heures à peine sur cette zone dont 12 obus d'artillerie de 122 mm, et 605 obus, roquettes et autres projectiles au total sur l'ensemble de la ligne de front. À ces victimes civiles, il faut ajouter les 12 maisons et deux écoles qui ont été endommagées durant ces dernières 24 heures en RPD.

Cette reprise de la guerre, tout comme la censure imposée par les récents décrets présidentiels en Ukraine, sonne comme une diversion pour détourner l'attention du public ukrainien des vrais problèmes du pays. L'opposition ukrainienne a d'ailleurs ouvertement dénoncé ce fait, à travers la déclaration de Nestor Shoufrich, député du Bloc d'Opposition.

« Je suis convaincu que les autorités profitent de cette campagne contre l'utilisation du ruban de Saint Georges pour distraire les gens de la pauvreté totale où ils sont, puisque la population du pays est six fois plus pauvre maintenant qu'elle ne l'était il y a trois ans. »

Pour rappel, mardi, le parlement ukrainien a voté l'interdiction du ruban de Saint Georges avec une amende allant de 850 à 2 550 hryvnias pour quiconque s'affiche avec le ruban de Saint Georges et la confiscation de ce dernier, et une amende pouvant aller jusqu'à 5 100 hryvnias ou une arrestation administrative de 15 jours en cas de récidive (plus de nouveau la confiscation du ruban).

Cette nouvelle censure va aussi dans le sens de l'effacement de la réécriture de l'histoire ukrainienne voulus par les autorités ukrainiennes actuelles. Ainsi ce député a rappelé que plusieurs Ukrainiens célèbres comme Ilya Bezborodko et Pyotr Kotlyarevsky avaient reçu l'ordre de Saint Georges, comme des dizaines de soldats ukrainiens qui l'avaient reçu pour leur bravoure. Mais comme cette bravoure s'est exprimé côté soviétique, pour les autorités bandéristes actuelles il faut vite effacer tout cela des mémoires.

Certains députés du front Populaire comme Iouri Bereza sont même pour abattre purement et simplement ceux qui portent un ruban de Saint Georges, et peuvent faire ouvertement leurs appels au meurtre sans que cela ne choque ou n'émeuve grand monde parmi les dirigeants ukrainiens.

Il a dû être inspiré par l'action d'un ex-garde du corps de Dmitro Iaroch (ancien leader de Secteur Droit) contre un chauffeur de taxi russophone à Kamensky. Ce pauvre chauffeur de taxi qui a eu le seul tord de parler russe et de refuser de hurler « Gloire à l'Ukraine », s'est vu frappé par l'un des occupants de la voiture. S'enfuyant de son taxi, il s'est alors fait tiré dessus, et a été touché à la jambe. Lorsque des collègues du chauffeur de taxi ont tenté d'intervenir, ils se sont eux aussi fait tirer dessus.

Regarder la vidéo à 2 min 50 :

Suite aux réactions indignées d'internautes ukrainiens après cet incident les bandéristes ukrainiens eux se sont offusqués de la réaction d'indignation saine d'une partie de la population du pays. En clair, pour les néo-nazis ukrainiens c'est normal et justifié (le porte parole du mouvement de Iaroch a même qualifié d'outrage le comportement du chauffeur de taxi, sous-entendu cela justifiait donc une punition) et les Ukrainiens ne doivent pas condamner ce genre de comportement. Bienvenue en dictature néo-nazie.

Et il n'y a pas qu'en Ukraine que la dictature s'installe pour essayer de formater les esprits, et surtout d'empêcher la vérité d'être connue et partagée. Facebook, travaillant de concert avec les forces néo-conservatrices de son pays d'origine, s'est lancé dans une véritable chasse aux voix dissidentes. Qu'elles concernent le Donbass ou d'autres causes.

Juste avant l'élection présidentielle française, 30 000 comptes avaient ainsi été supprimés par Facebook soi-disant pour éviter la propagation de fausses informations via de faux comptes. Assez étrangement, beaucoup de comptes liés aux opinions politiques totalement opposées à celles de M. Macron avaient été lourdement touchés par ces mesures.

Après l'élection française on était en droit de se dire que cela se serait calmé, mais non. Récemment plusieurs comptes d'activistes ont été bloqués ou supprimés. De Thierry Borne en France, à Joaquin Flores de Fort Russ (l'un des grands médias indépendants de ré-information en anglais sur ce qui se passe dans le Donbass et en Syrie), en passant par Edouard Popov, analyste souvent présent sur Fort Russ, et beaucoup d'autres moins connus, mais néanmoins engagés dans le travail de ré-information, tous ont vu leur compte Facebook bloqué indéfiniment.

La Pologne n'est pas en reste, puisque cela fait désormais un an que Mateusz Piskorski croupit en prison en Pologne, pour ses vues anti-OTAN. Un an après son arrestation, il n'y a toujours aucune charge officiellement retenue contre lui, et sa détention provisoire initiale de 3 mois a été prolongée 5 fois. Le tout sans qu'aucune preuve solide ne vienne étayer les accusations vagues d'espionnage pour une puissance étrangère. Le dossier est maintenu secret, empêchant quiconque de préparer une défense pour Piskorski.

Dictature vous avez dit ? Impossible puisque la Pologne est au sein de l'UE et que l'UE c'est soi-disant la démocratie… Je laisse mes lecteurs juger de l'état de la démocratie en Europe, quand un de ses états membres peut se comporter ainsi. Aujourd'hui la Pologne demain où ? La France ? La Belgique ? Comme le dit Thierry Borne aujourd'hui c'est lui et « demain ce sera peut-être votre tour ».

En attendant, en Ukraine, certains ont décidé de prendre le risque de dénoncer les mesures liberticides prises contre la population du pays. Ainsi un juriste de Kharkov, Dmitry Likhachev, a décidé de poursuivre Porochenko en justice devant la cour suprême pour dénoncer l'illégitimité de la loi sur le blocage des réseaux sociaux et sites internet russes.

« Je ne tolérerai pas une telle illégalité et impunité en violation des droits des citoyens, M. le président. Et le problème n'est pas VK et Odnoklassniki, etc. Le problème est la limitation de la liberté. Qu'est-ce que ce sera demain ? Empêcher de penser ? Interdire de respirer ? Je ne peux juste pas comprendre où et quand j'ai donné à l'état le droit de déterminer où et ce que je dois regarder, lire et écrire », a-t-il écrit sur son mur Facebook.

Eh bien monsieur, ce droit vous le leur avez donné le jour où vous avez passivement accepté les autorités illégales et soutenues par des néo-nazis, issues du coup d'état totalement anticonstitutionnel du Maïdan. Il est bon de voir que certains se réveillent en Ukraine, mais il est malheureusement trop tard pour empêcher maintenant l'effondrement total du pays.

Ceux qui il y a trois ans en Ukraine, comme aujourd'hui en Europe, se disent que tout cela ne les concerne pas, et que tout ceci n'aura pas de graves conséquences, aurait dû se souvenir de ces sages paroles, qui nous rappellent que l'histoire a une fâcheuse tendance à bégayer :



« Quand ils sont venus chercher les communistes,

Je n’ai rien dit, je n’étais pas communiste

Quand ils sont venus chercher les syndicalistes,

Je n’ai rien dit, je n’étais pas syndicaliste

Quand ils sont venus chercher les juifs,

Je n’ai rien dit, je n’étais pas juif

Quand ils sont venus chercher les catholiques,

Je n’ai rien dit, j'étais protestant......

Puis ils sont venus me chercher,

Et il ne restait plus personne pour dire quelque chose. »

Pasteur Martin Niemöller

En Ukraine ils ont commencé avec les communistes et les russophones, puis ceux qui se sont érigés contre la guerre dans le Donbass, maintenant ça va être le tour du reste de la population qui ose encore penser en dehors des clous. Et l'Europe suit malheureusement le même chemin.

Christelle Néant

Voir l'article sur DONi