Eva Bartlett versus Samantha Power

Il est évident que la vidéo montrant Eva Bartlett 1 sur la chaîne RT est, sans s'en cacher, une vidéo engagée dans un sens qui peut être pris pour une forme certaine de propagande. Par exemple, Eva Bartlet pose d'une manière judicieuse (ou pernicieuse, c'est selon) la question de savoir qui sont les "casques blancs". Elle prétend qu'il s'agit d'une "organisation" fondée par un officier retraité de l'armée britannique qui recevrait de fonds en provenance du Royaume et des Etats Unis. Il semble que bien "peu" de gens connaissent "beaucoup" sur ces "casques blancs"....Il faut bien "chercher" et on trouve alors que "Libération" (par exemple, non exhaustif) connaît depuis bien longtemps cet "organisme", soutenu par Ben Affleck, George Clooney et d'autres vedettes encore, nominé pour le Prix Nobel........donc une ONG purement et totalement objective, donc neutre et mandatée par la société civile.....et la Communauté Internationale amie du Peuple syrien ... (toi-même !!!). Il en est de même pour des reportages de journalistes depuis l'étranger...... Mais c'est de bonne guerre de parler de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours...Il n'y pas de quoi fouetter un chat.

Evidemment pour ce qui est de Samatha Power 2 sur la même chaîne RT on peut entendre les critiques acerbes adressées au représentant russe au Conseil de Sécurité de l'Onu à propos de l'intervention de ce pays au côté du gouvernement officiel syrien. Elle compare même la situation syrienne et celle qui a prévalu au Rwanda au moment du génocide (notez que c'est pas la première fois... !). Or, justement, à propos du Rwanda, elle en connaît un bout, puisqu'elle a même écrit un livre (Prix Pullitzer, s'il vous plait) : "A problem from Hell".....Sans, d'ailleurs, jamais avoir été présente au Rwanda avant ou pendant le génocide...comme elle l'aurait (selon certaine mauvaise langue) été au Kosovo ("présente", elle, pas la mauvaise langue, ....mais non, pas du temps d'Hillary à Sarajevo, il faut pas tout mélanger !). Pour en revenir à nos moutons (!) : elle y parle de la position de l'Administration Clinton et de son "refus" d'intervenir et surtout son attitude à éviter toute tentative d'arrêter le génocide, au Rwanda..... Mais, à bien lire son livre et le contexte dans lequel elle l'a écrit on se rend compte qu'elle en sait beaucoup plus qu'elle ne le dit sur l'attitude "des Clinton" non pas comme simples "by standers", mais bien comme "active cover-up" et même, bien plus, comme "partners in crimes" pendant la période d'août 1993 à juin 1994, au Rwanda.....et depuis avec Halliburton et La Fondation...tous les chiffres sont devenus au Rwanda aussi bons que ceux de la WV.....

Mais tout cela n'est rien vis à vis du Burundi dont la Communauté Internationale Amie du peuple burundais, fait diffuser par les défenseurs des droits de l'homme amis de la Communauté Internationale amie du peuple burundais, amie de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours (bis répétita palacent) ... une vidéo admirable 3 qui mettra tous les conspirationnistes de tous poils, au pied du mur..... Ou bien vous y croyez ou bien vous êtes pour les terroristes....contre nos valeurs, contre notre exceptionnalisme....

Bon ! En l'état, puisqu'il me fallait choisir, je pencherais pour Eva et tant pis si je me retrouve taxé de complotisme, de négationnisme, de révisionnisme et d'antisémitisme....