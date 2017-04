Explosion d’une voiture de l’OSCE sur une mine en RPL - Tentatives de récupération, enquête et questions en suspens

Le scénario déjà écrit par Kiev, avant même que l'incident ait eu lieu, était tellement prévisible, qu'il n'était pas bien difficile d'en deviner la suite. Le corps de l'observateur tué, n'était même pas encore remis à l'OSCE (ce qui a été fait dès lundi) que Kiev a utilisé sa mort pour essayer d'obtenir une aide militaire sans laquelle l'Ukraine ne peut espérer vaincre dans le Donbass. D'ailleurs le ministre des Finances ukrainien n'a pas caché que l'Ukraine a bien plus besoin de l'aide militaire des États-Unis et du maintien des sanctions contre la Russie que de leur aide financière. C'est difficile de dire les choses plus clairement.

Et si on cherche à qui profite ce crime, il n'est pas bien difficile de trouver vers qui les soupçons sur la partie à l'origine de cette provocation devraient se tourner en premier.

Des accusations que la RPL, mais aussi la république Populaire de Donetsk (RPD), à travers son chef de l'état, ont exprimé depuis dimanche. Ainsi Alexandre Zakhartchenko a fait la déclaration suivante dès hier :

« Nous avons toujours dit que la sécurité du personnel de la mission était l'une de nos priorités. Néanmoins, il n'est pas en notre pouvoir d'empêcher toutes les actions agressives de la partie ukrainienne.

J'ai dit à plusieurs reprises que, suite à la défaite de la première campagne militaire, Kiev a tout fait pour attirer une troisième force dans notre conflit, à savoir, des étrangers. Que ce soit des soldats de maintien de la paix, ou une force de police internationale. Kiev avait besoin d'attirer une troisième force dans le conflit, non en vue d'y mettre fin, mais pour pouvoir mener des provocations à une échelle internationale. Depuis le tout début, le plan de Kiev envisageait l'option d'attaques terroristes contre des étrangers présents sur notre territoire ou sur la zone de la ligne de contact.

Ayant échoué dans l'idée d'attirer une troisième force ici, Kiev a frappé les étrangers de la mission de l'OSCE. Malheureusement, la partie ukrainienne a réussi à commettre sa provocation.

Le fait que cette provocation a été commise spécifiquement par Kiev a été confirmé par le bombardement auquel la partie ukrainienne a soumis le site de l'explosion de la voiture de la mission de l'OSCE. Comme dans le cas du Boeing, abattu par la partie ukrainienne, Kiev essaye de rendre le lieu de son crime inaccessible en le bombardant.

Néanmoins, je suis sûr que nos collègues de Lougansk, avec le soutien de la mission de l'OSCE, vont mener une enquête objective, malgré l'opposition de la part de l'Ukraine, et prouveront au monde entier que Kiev est à blâmer pour la mort d'un employé de l'OSCE.

Pour ma part, je peux ajouter qu'en aucune circonstance il n'est avantageux pour nous de causer du tord à la mission de l'OSCE, qui restreint, même si ce n'est qu'un peu, l'agression de Kiev contre le Donbass.

Nous sommes prêts à prendre des mesures supplémentaires pour assurer la sécurité de la mission de l'OSCE et espérons que la communauté internationale en général et les membres du Format Normandie en particulier, vont mettre la pression sur Kiev et faire cesser ses provocations à la fois contre la mission de l'OSCE et contre le Donbass. »

La Russie a appelé, via son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à une enquête impartiale et rapide sur ce qui est arrivé à ce véhicule de l'OSCE qui a manifestement sauté sur une mine antichar. Et alors que la Russie a appelé l'OSCE, le groupe de contact à Minsk, et le CCCC à coopérer avec les autorités de la RPL afin de mener cette enquête à bien, l'UE quant à elle a préféré se désister, et a refusé de participer à l'enquête.

Comme pour le référendum de Crimée, plutôt que de participer et de devoir admettre que les choses sont faites correctement, il est plus simple de refuser d'y aller et ensuite pouvoir critiquer en disant que ce n'est pas une enquête impartiale, et pouvoir continuer à accuser la Russie et les républiques populaires de tous les maux (comme l'a fait Kiev).

Les États-Unis quant à eux continuent sur la lancée des déclarations à côté de la plaque, cette fois-ci à travers le porte-parole par intérim du département d'État américain Mark Toner.

« Les États-Unis appellent une nouvelle fois la Russie à utiliser son influence sur les séparatistes pour faire le premier pas vers la paix en Ukraine de l'Est et assurer une amélioration tangible, vérifiable et irréversible de la situation liée à la sécurité », a-t-il annoncé.

Comme si la paix dans le Donbass ne dépendait pas avant tout de Kiev qui est l'agresseur, et qui continue de bombarder les populations civiles jour et nuit… On se pince pour vérifier qu'on est bien réveillé en lisant des bêtises pareilles. D'ailleurs la Russie a répondu de manière diplomatique que la RPL n'avait pas eu besoin d'être poussée par la Russie, qui n'avait adressé que des recommandations, et que les autorités de la république avaient fait ce qu'il fallait.

Suite à la énième suggestion de l'Ukraine d'armer l'OSCE dans le Donbass, le chef adjoint de la mission de l'OSCE dans la région de Lougansk, Arne Dalhaug, a déclaré qu'il n'y avait aucune justification pour cela, et qu'armer les observateurs ne les sauverait pas d'un tir de mortier ou de l'explosion d'une mine. Enfin un peu de bon sens.

Et pour ce qui est d'une mission de maintien de la paix de l'ONU, comme suggéré par Porochenko à Rex tillerson, la Russie a tenu à rappeler que cela ne pourrait se faire sans l'approbation de la RPD et de la RPL, qui se sont toujours déclarées opposées à une telle mission (les deux républiques n'ayant pas oublié ce qui s'est passé en Yougoslavie et dans certains pays d'Afrique où de telles missions ont été déployées).

En ce qui concerne l'enquête les éléments qui s'accumulent depuis dimanche semblent confirmer les soupçons que la milice populaire de la RPL avait émis le jour même de l'incident. Ainsi après avoir inspecté minutieusement la zone où la voiture de l'OSCE a explosé, la milice populaire a découvert un poste d'observation d'une unité de sabotage-reconnaissance ukrainienne, et les démineurs de la RPL ont découvert deux autres mines antichar TM-62 sur la route ainsi qu'un piège à grenade RGD-5 (grenade à fragmentation).

Les deux mines ont été neutralisées comme on peut le voir ici :

Et lundi, un groupe de sabotage-reconnaissance ukrainien a été détecté et chassé de la zone de Sokolniki, un village situé à moins de trois kilomètres de l'endroit où l'explosion a eu lieu. Après avoir été détectée dans une maison abandonnée, et refusant de se rendre, l'unité ukrainienne s'est repliée vers le village de Krymskoe (en zone occupée par l'armée ukrainienne) sous un tir de couverture nourri, à coup de lance-grenades automatique et de mitrailleuse lourde, qui n'a pas empêché un des soldats ukrainiens d'être blessés lors de cette fuite.

Une question qui reste toujours en suspens est : pourquoi la mission de l'OSCE s'est aventurée sur cette route secondaire non asphaltée, alors que l'itinéraire convenu avec la milice populaire de la RPL passait sur une route asphaltée et sécurisée ?

Cette route secondaire était proche des positions de la milice populaire, et d'après les propos mêmes de M. Hug dimanche soir, ce n'était pas la première fois qu'une patrouille de l'OSCE empruntait ce chemin, qui est pourtant bien moins sûr que la route principale reliant Slavyanoserbsk à Sokolniki.

Si l'OSCE doit s'accorder avec la milice populaire sur ses itinéraires, c'est justement pour la sécurité des observateurs, en permettant aux soldats de la milice d'aller inspecter avant leur passage les routes qu'ils vont emprunter pour s'assurer qu'il n'y a pas de mines, ou de pièges.

Pourquoi s'être mis ainsi en danger ? Qu'est-ce qui justifiait de quitter la route principale asphaltée et sûre pour aller se perdre sur un chemin de terre potentiellement dangereux (l'OSCE ayant été avertie par la milice populaire de la présence et des actes de groupes subversifs ukrainiens dans cette zone) ?

Alors que beaucoup ici soupçonnent ouvertement l'OSCE d'espionner pour le compte de Kiev, cet incident met en lumière les méthodes de travail quelque peu étranges de ces soi-disant « observateurs neutres et impartiaux ».

Christelle Néant

