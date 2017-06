Explosion dans un bâtiment de l’Université d’économie et de commerce de Donetsk

Ce soir, 29 juin 2017, alors que l'orage gronde, une grosse explosion a été entendue dans l'Est de la ville de Donetsk. Sur le boulevard Chevtchenko, l'un des bâtiments de l'Université d'économie et de commerce de Donetsk est éventré. Plusieurs étages sont détruits dont la bibliothèque.

D'après les informations préliminaires, il semble que l'explosion serait due à un engin explosif placé dans le bâtiment. Cet acte terroriste ayant eu lieu peu de temps après l'annonce du programme de réunification du Donbass à destination des étudiants (permettant aux jeunes venant d'autres régions de l'Ukraine de venir étudier dans les universités de la République Populaire de Donetsk), les autorités de la RPD pensent qu'il s'agit d'une tentative de la part de l'Ukraine de saboter ce programme et de décourager les étudiants de venir ici.

« Des données plus précises seront obtenus après que le comité d'experts ait terminé son travail et fourni des conclusions plus précises. La commission qui va enquêter sur cet incident a déjà été mise en place », a déclaré le vice-président du conseil des ministres de la RPD, Dmitry Trapeznikov.

Heureusement, il semble que lorsque l'explosion a eu lieu, personne ne se trouvait dans ce bâtiment. Sur place les autorités ont déclaré qu'il n'y avait pas de victimes en l'état actuel des recherches. Environ 80 sauveteurs et 12 véhicules du ministère des Situations d'urgence étaient sur place pour chercher d'éventuelles victimes et sécuriser le bâtiment et les environs immédiats.

Christelle Néant

