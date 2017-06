Fora Temer : le Brésil debout pour obtenir le départ du putchiste Temer

Alors qu’une très large majorité des brésiliens souhaitent des élections directe pour choisir un nouveau président, le régime Temer qui chaque jour est discrédité un peu plus par les affaires de corruption lui oppose la violence et la répression armée.

Dimanche, des centaines de milliers de brésiliens sont descendus dans la rue, avec une manifestation énorme à Rio de Janeiro notamment, pour dénoncer le scandaleux régime du président non élu Michel Temer et exiger des élections générales. Cependant, la majorité des parlementaires – à la botte du régime issu du coup d’état parlementaire de 2016 continuent de refuser le recours démocratique aux élections pour maintenir un Congres ultra corrompu dominé par la droite conservatrice et pro Etat Unienne.

www.initiative-communiste.fr brise le silence médiatique, cette censure qui frappe la révolte citoyenne qui a lieu ces jours derniers au Brésil. Chacun pourra constater le deux poids deux mesures du traitement médiatique du Brésil – où la loi martiale a été déclenchée – et du Venezuela où le président élu N Maduro a recours à la convocation d’un processus électoral pour donner la parole au peuple.