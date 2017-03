Hystérie russophobe 3.0 - L’Ukraine se lance dans une surenchère suicidaire contre la Russie et le Donbass

Suite aux déclarations de plusieurs banques russes, dont la Sberbank, d'accepter d'ouvrir des comptes pour les personnes présentant un passeport de la République Populaire de Donetsk (RPD) ou de la République Populaire de Lougansk (RPL), les groupuscules ultra-nationalistes et nazis ukrainiens ont réagi violemment et appelé à faire fermer ces banques implantées en Ukraine.

Ces groupuscules (principalement Azov et Secteur Droit) ont alors attaqué plusieurs banques et endommagé plusieurs distributeurs de billets, allant jusqu'à murer l'entrée d'une agence de la Sberbank à Kiev, avant d'en barrer l'accès avec du fil de fer barbelé et des bûches enflammées. Ils ont aussi collé des affiches appelant les gens à retirer leurs fonds en arguant que ces banques allaient fermer : « Attention ! La banque du pays-agresseur va bientôt fermer. Retirez votre argent dès que possible ».

Ces attaques ont aussi visé la banque russe Alfabank, qui a vu une de ses succursales à Kiev être caillassée par des radicaux ukrainiens qui manifestaient sur la place du Maïdan pour soutenir le blocus du Donbass. Bien sûr la police ukrainienne n'a arrêté personne pour tous ces actes de vandalisme.

Ne pouvant rien faire contre ces groupes nazis qui détiennent le réel pouvoir en Ukraine actuellement, les autorités ukrainiennes ont décidé de suivre le mouvement pour ne pas se faire renverser, et d'imposer des sanctions aux banques d'état russes implantées en Ukraine. La Banque centrale ukrainienne est actuellement en train de travailler sur ce dossier avec l'aide du SBU (services secrets ukrainiens) afin de déterminer quel type de sanctions seront appliquées contre les filiales de certaines banques russes (dont Sberbank, VTB et Prominvestbank).

Les propositions de la banque centrale ukrainienne qui ont été publiées suggèrent d'interdire à ces banques les virements vers l'étranger. Dans le passé, la filiale ukrainienne de Sberbank avait déjà dû baisser le plafond de retrait de ses clients suite à des pressions venant des autorités de Kiev.

Ce genre d'annonce et d'actions vont provoquer un monstrueux « bank run » dans ces banques. En clair, les clients vont tous retirer leur argent pour aller le mettre ailleurs. Ce qui provoquerait la faillite de ces filiales ukrainiennes.

Mais ce que tous ces « génies » n'ont pas compris, c'est que ces banques sont aussi un vecteur d'investissement et que les banques sont toutes reliées entre elles par des créances ou des partages de capital. La Sberbank est la 7e banque d'Ukraine, avec plus de 805 millions de dollars de dépôt, et elle emploie 2 000 personnes. Une position qui a poussé sa direction à appeler les autorités ukrainiennes à faire cesser les actes de vandalisme et les attaques contre ses agences, et à garantir la sécurité de ses employés.

Une situation qui préoccupe la Russie, comme l'a indiqué Dimitri Peskov, le secrétaire de presse du président russe Vladimir Poutine. Refusant de spéculer sur la façon dont la situation pourrait évoluer (ou dégénérer plutôt), il a déclaré que le Kremlin suivait de près ce qui se passe à Kiev, et a rappelé que ce genre d'action ne serait pas sans conséquences pour l'économie ukrainienne.

« Nous considérons bien sûr que cette situation (avec les banques russes) détruit totalement le climat d'investissement en Ukraine, cela montre au monde entier qu'il est maintenant très dangereux et à peu économiquement opportun de travailler sur le territoire ukrainien, » a déclaré Peskov.

On n'aurait su dire mieux. Pour résumer, ce genre d'action va non seulement plomber l'économie ukrainienne en décourageant quiconque de venir investir dans le pays, mais en plus la chute brutale de la Sberbank et d'autres banques russes pourrait précipiter la chute de tout le système bancaire ukrainien par effet domino. Car ce n'est pas une petite banque qui ferait faillite, mais la 7e banque du pays, qui a des liens financiers avec d'autres grosses banques ukrainiennes.

Et comme si cela n'était pas suffisant en terme de destruction de l'image du pays, les autorités ukrainiennes ont décidé d'en rajouter une couche niveau bêtise russophobe, en déclarant que la candidate russe à l'Eurovision pourrait se voir refuser l'entrée sur le territoire ukrainien à cause du fait qu'elle est allée chanter en Crimée en 2015. Ou comment finir de torpiller la réputation du pays dans le monde entier en refusant une chanteuse handicapée…

Concernant le Donbass, comme pour les actions contre les banques russes, les autorités ukrainiennes ont décidé finalement de soutenir le blocus de la région, faute de pouvoir l'arrêter, en bloquant, depuis cet après-midi à 14 h, tout transport de fret par la route ou le rail vers la RPD et la RPL jusqu'à ce que les entreprises mises sous tutelle soient rendues.

Un blocus stupide, qui ne fera pas changer la politique des deux républiques populaires, qui ont commencé à exporter leurs produits vers la Russie, comme l'a indiqué Alexandre Zakharchenko lors d'une conférence de presse. Pire, ce blocus contrevient totalement aux accords de Minsk-2, mais aussi au bon sens et à la conscience humaine comme l'ont déclaré Denis Pouchiline et Sergueï Lavrov.

Même le représentant spécial de l'OSCE au sein des groupes de contact, Martin Sajdik, s'est dit préoccupé par ce blocus et a déclaré que cette évolution dangereuse de la situation devait être arrêtée.

« Je tiens à exprimer ma déception personnelle et ma préoccupation face à cette situation qui ne contribue pas au succès du processus de Minsk, mais exacerbe plutôt les tension entre les parties et a un effet négatif sur le processus de rapprochement mutuel et de coopération. Cette évolution dangereuse doit être arrêtée », a-t-il déclaré après une réunion du groupe de contact.

Car M. Sajdik, comme d'autres personnes sensées, comprend bien vers quel scénario se dirige actuellement l'Ukraine, mais surtout quelles en seraient les conséquences pour ses voisins. Si les experts les plus optimistes considèrent que ce soutien au blocus du Donbass (qui vise à le dé-radicaliser pour empêcher son instrumentalisation par les groupuscules nazis) va accélérer l'organisation d'élection anticipées en Ukraine, d'autres experts un peu plus réalistes parlent ouvertement de futur effondrement du pays.

Ainsi, Evgueny Satanovsky, président de l'institut du Moyen Orient, considère que les autorités ukrainiennes sont désormais incapables de garder la situation dans le pays sous contrôle, à cause de leur incapacité à gérer les bandes armées et les subordonnés des gouverneurs.

« En ce qui concerne l'Ukraine, je pense qu'elle s'est déjà effondrée mais elle n'a pas encore pris conscience du fait qu'elle s'est désagrégée. Le gouvernement est incapable de faire respecter la loi et de maintenir l'ordre, même dans la capitale. Quel genre de pays est-ce là ? C'est un ex-pays », a-t-il déclaré.

Or lorsqu'un pays s'effondre, la tentation est forte pour des autorités aux abois d'utiliser la guerre comme solution miracle. À vouloir faire monter les enchères et les tensions avec la Russie, mais aussi avec les Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk, l'Ukraine s'est acculée elle-même dans une voie sans issue.

Une fois qu'elle aura pleinement réalisé qu'elle est acculée, alors elle lancera l'attaque dans un ultime baroud d'honneur avant de s'effondrer comme un château de cartes. Lors de la mise sous tutelle des entreprises ukrainiennes par la RPD et la RPL, Alexandre Zakharchenko avait donné tout au plus 60 jours à vivre à l'Ukraine. Il semble que les autorités ukrainiennes aient décidé, dans leur hystérie russophobe, de tout faire pour réaliser cette sombre prédiction.

Christelle Néant

