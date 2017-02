Indignité de l’Ukraine - Violation de l’accord de désescalade dans le Donbass et blocage de l’hommage en mémoire de Tchourkine

Alors que s'éteignait hier celui qui représentait de manière permanente la Russie aux Nations Unies depuis 2006, Vitali Tchourkine, trois jours à peine après l'anniversaire de la résolution de l'ONU sur la nécessité d'appliquer les accords de Minsk-2 pour résoudre le conflit dans le Donbass, l'Ukraine a décidé de souiller les deux événements par son comportement.

Hier, tout d'abord, qui devait être le premier jour d'un nouveau cessez-le-feu. Comme beaucoup de gens dans le Donbass, et parmi les autorités des deux républiques populaires, s'y attendaient, l'Ukraine n'a ni respecté le nouveau cessez-le-feu, ni procédé au retrait des armes lourdes de la ligne de front, comme prévu par le nouvel accord que les représentants ukrainiens ont pourtant signé.

Après l'annonce hier par Edouard Bassourine de 882 bombardements durant la journée écoulée, l'armée ukrainienne a continué sur sa lancée, en tirant cette nuit à coup de missiles antichars guidés et de mortiers sur plusieurs localités de la République populaire de Donetsk (RPD). Des tirs qui ont endommagé huit maisons à Dokouchaevsk et Yelenovka. En République Populaire de Lougansk (RPL), l'armée ukrainienne a aussi violé le cessez-le feu à plusieurs reprises durant les dernières 24 heures.

Mais surtout, hier après-midi, le retrait des armes lourdes de la ligne de front était prévu, conformément à l'accord de désescalade signé par l'Ukraine, la RPD et la RPL. Comme on pouvait s'y attendre, l'Ukraine n'a pas respecté ses engagements, et comme annoncé par le chef de la RPD Alexandre Zakharchenko ce week-end, la RPD a refusé de retirer en premier ses armes du front si l'Ukraine refusait de le faire. L'attente a duré plusieurs heures avant que le verdict tombe : nouvelle tentative demain soir (soit aujourd'hui). Mais il va sans dire que peu de gens y croient sincèrement ici.

Alors qu'en RPD, 162 000 personnes ont déjà signé la pétition demandant à la communauté internationale de faire respecter les accords de Minsk et d'arrêter le génocide perpétré par Kiev dans le Donbass, et que plus de 20 000 personnes ont défilé samedi afin de marquer leur soutien à cette pétition, les autorités ukrainiennes montrent, plus que jamais, leur véritable visage, et leur but : la guerre.

Un visage hideux, que l'Ukraine a révélé au monde entier aujourd'hui. Ne respectant rien, pas même les morts, l'Ukraine a en effet bloqué à l'ONU l'adoption de l'hommage du président du Conseil de sécurité des Nations Unies consacré à Vitali Tchourkine. Une démarche ignoble, qui a valu à l'Ukraine des commentaire acerbes mais mérités de la part de plusieurs officiels russes :

« L'Ukraine a bloqué l'adoption de la déclaration du président du Conseil de sécurité des Nations unies consacrée à Vitali Tchourkine. Voilà ce qu'est le "pouvoir" ukrainien actuel : ils ne peuvent rien faire de bon, ils ne font que tout gâcher, y compris eux-mêmes », a ainsi écrit Maria Zakharova sur son compte Facebook.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a été encore plus dur envers ce comportement indigne :

« Dans le contexte de cette perte, un tel comportement venant de nos collègues ukrainiens… Et puis que Dieu les juge ! », a déclaré Dmitri Peskov.

Pendant ce temps-là, à Kiev, le troisième anniversaire du Maïdan est loin d'être fêté de manière paisible, et les événements rappellent ceux qu'ils sont censé fêter.

Ainsi, hier plus de 1 500 personnes se sont réunies à Kiev sur la place du Maïdan pour participer aux célébrations, mais vers 14h, quelques centaines de membres de l'OUN et de Secteur Droit, habillés en tenue de camouflage et portant des drapeaux de leurs organisations se sont dirigés vers la place. Des affrontements ont éclaté entre les radicaux et la police. Il faut dire que certains manifestants, dont le député du parlement ukrainien Semen Semenchenko, appellaient carrément à renverser Porochenko.

Aujourd'hui des radicaux de l'OUN, du parti Ukrops, et des bataillons spéciaux, prônant la légalisation du blocus total du Donbass défilent de nouveau à Kiev, pendant que sur le front, les flyers circulent parmi les soldats ukrainiens les appelant à aller à Kiev demain soutenir les manifestations anti-gouvernement qui y ont lieu.

L'Ukraine s'est totalement effondrée sur le plan moral, et il semble que le reste de son effondrement va bientôt suivre.

Christelle Néant

Voir l'article sur DONi