Indonésie : Ahok le gouverneur de Jakarta condamné à deux ans de prison pour « blasphème »

Simple Notes for the Panel of Judges In the Case of Alleged Blasphemy by the Governor of DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama

With regard to the indictment by the Public Prosecutor in the alleged case of blasphemy by the defendant, Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, also known as Ahok, which was read in court on Thursday 20 April 2017, we, whose names are listed below, would like to convey some our of views, as follows :

1. In the Public Prosecutor’s indictment, it was clear that Ahok, as the defendant, was not proven committing the criminal act of blasphemy as referred to in Article 156a of the Indonesian Penal Code, and as such the Public Prosecutor did NOT use that article as the basis of his indictment.

2. Nonetheless, the Public Prosecutor did state that Ahok had fulfilled the criminal elements under Article 156 of the Indonesian Penal Code and therefore, was charged with criminal sanction of 1 (one) year imprisonment, with a probation period of 2 (two) years.

3. Based on our reading of Article 156 of the Indonesian Penal Code, it can be clearly concluded that the most important element that must be fulfilled by the criminal act mentioned thereunder is the action of hostility, hatred, contempt againts one or more communities of Indonesian people on the basis of race, country of origin, religion, origin, descent, nationality, or constitutional conditions, which is often referred to by the Indonesian term as “SARA” – an acronym for the the Indonesian words suku, agama, ras, antar golongan – meaning ethnicity, religion, race and inter-group relations.

4. From the evidences and testimonies presented at the trial, it is clear that Ahok’s statement on Kepulauan Seribu on 27 September 2016 did not contain any statement of hostility, hatred, or contempt againts one or more communities of Indonesian people on the basis of SARA.

5. In the context of the phrase “being lied to, using Al-Maidah 51”, the expert witness in the trial had stated that Ahok was referring to political figures who used that verse to undermine their opponents in electoral competitions, rather than referring to Muslims generally. As such, we do not see the elements of the criminal act as meant under Article 156 of the Indonesian Penal Code as being fulfilled in this case.

6. The Republic of Indonesia is a nation based on law and therefore, supremacy of law should be upheld. The courtroom is the place where righteousness and justice stand, instead of merely being a place for justifying and legitimating mobocracy.

7. A good judicial process should firmly rely on the sense of justice and should not deviate from the actual philosophy/objective of a criminalization as defined by legislators.

8. It is our great hope that the Panel of Judges will decide on this case as fairly as possible, based on all evidences and testimonies delivered and accepted at the trial, conscience, and conviction of the Judges ; so that from this court, a proper and respected decision will be made in the history of court decisions in Indonesia ; thus it can be a good precedent for similar cases in the future.

We hereby conclude our simple notes with the hope that the supremacy of law, justice, and truth can be upheld in the Republic of Indonesia, which we must protect and safeguard together.

Jakarta, 25 April 2017

Catatan Sederhana Untuk Majelis Hakim Sidang Kasus Dugaan Penodaan Agama Oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Terkait dengan tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang telah dibacakan hari Kamis tanggal 20 April 2017, kami yang namanya tercantum pada catatan kaki di bagian bawah halaman ini, ingin menyampaikan beberapa poin pemikiran kami sebagai berikut :

1. Dalam tuntutan JPU jelas bahwa Ahok sebagai terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penistaan agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 156a KUHP, sehingga oleh JPU pasal penistaan agama itupun akhirnya TIDAK digunakan.

2. Namun demikian, JPU tetap menyatakan bahwa Ahok memenuhi unsur pidana pasal 156 KUHP dan karenanya Ahok dituntut hukuman pidana 1 (satu) tahun penjara dengan masa percobaan 2 (dua) tahun.

3. Berdasarkan pembacaan kami atas pasal 156 KUHP, dengan jelas dapat disimpulkan bahwa unsur terpenting yang harus dipenuhi dalam tindak pidana ini adalah tindakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia atas dasar ras,negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Yang seringkali kita sebut sebagai isu SARA.

4. Dari bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, jelas bahwa dalam pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 tidak ada pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia tertentu atas dasar SARA.

5. Dalam konteks kalimat « dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 » saksi ahli dalam persidangan telah menyatakan bahwa Ahok merujuk kepada oknum politik yang menggunakan ayat tersebut untuk menjegal lawannya dalam suatu persaingan elektoral, dan bukan merujuk kepada umat Islam. Dengan demikian kami tidak melihat bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 156 KUHP dalam hal ini terpenuhi.

6. Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan karenanya selayaknya supremasi hukum ditegakkan. Ruang pengadilan adalah tempat dimana seharusnya kebenaran dan keadilan berdiri, dan bukan sekedar menjadi ruang justifikasi dan legitimasi atas mobokrasi.

7. Bahwa suatu proses peradilan yang baik akan berpegang teguh pada rasa keadilan dan tidak menyimpang dari filosofi/tujuan yang sesungguhnya dari suatu pemidanaan sebagaimana dimaksud oleh pembuat undang-undang.

8. Besar harapan kami agar Majelis Hakim memutus perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan semua bukti dan keterangan yang telah disampaikan dalam persidangan, hati nurani serta keyakinan majelis hakim, agar dari persidangan ini dapat lahir satu putusan pengadilan yang tepat dan terhormat dalam sejarah putusan pengadilan di Indonesia sehingga dapat menjadi preseden yang baik untuk kasus serupa.

Demikian kami sampaikan catatan sederhana ini dengan harapan agar supremasi hukum, keadilan serta kebenaran dapat ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus kita jaga dan rawat bersama.

Jakarta, 25 April 2017

