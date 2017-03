Interdit de campagne aux Pays Bas et en Allemagne, Erdogan fait campagne en France

Le ministre turc des Affaires étrangères est venu en Moselle, après avoir été empêché, samedi, de se rendre aux Pays-Bas.

Erdogan prépare une réforme constitutionnelle qui va être soumise à référendum en Avril pour passer d'un régime parlementaire à un régime présidentiel, afin de renforcer ses pouvoirs. L'opposition craint une dérive autoritaire.

Alors pour gagner le pus de voix possible, Erdogan veut faire campagne dans les capitales Européennes pour convaincre la diaspora Turque de voter pour lui.

Il a décidé d'y envoyer des ministres pour prêcher la bonne parole.

Il avait décidé de commencer par l'Allemagne plus de 3 millions de Turcs et Les Pays Bas, 400.000 Turcs, là où la diaspora est la plus nombreuse.

L'Allemagne craignant des incidents avait interdit plusieurs réunions pro Erdogan.

La colère d'Erdogan ne s'est pas faite attendre.

Vos pratiques ne sont pas différentes de celles des nazis", a déclaré Recep Tayyip Erdogan à Istanbul, s'adressant au gouvernement allemand, lors d'un meeting de femmes en faveur du référendum sur l'extension de ses pouvoirs.

Affolement de Merkel qui a des problèmes avec la droite anti immigration qui se fortifie tous les jours.

Alors direction les Pays bas ou Erdogan veut y envoyer Mevlut CAVUSOGLU pour rallier la diaspora Turque à cette réforme.

Les Pays bas craignant aussi des mouvements contestataires refusent de le recevoir. Le ministre passe outre et menace le pays de sanctions. Rien n'y fait son avion se voit refuser l'atterrissage à Rotterdam.

Alors là Erdogan, même colère,mêmes insultes que pour l'Allemagne

"Ce sont les vestiges du nazisme, ce sont des fascistes", a-t-il déclaré lors d'un rassemblement à Istanbul. "Vous pouvez interdire à notre ministre des Affaires étrangères de voler, mais à partir de maintenant voyons comment vos vols vont atterrir en Turquie".

http://www.lefigaro.fr/international/2017/03/11/01003-20170311ARTFIG00081-le-president-turc-erdogan-qualifie-les-pays-bas-de-vestiges-du-nazisme.php

Alors quelle solution pour ne pas perdre la face ?

la solidarité Européenne étant un vain mot, on vient en France, qui veut donner des leçons d’accueil et de diplomatie à l'Europe entière.

<<La venue du ministre turc "est confirmée>>, a indiqué Alain Carton, secrétaire général de la préfecture de Moselle, à l'AFP. Le ministre turc a tenu un meeting dans une salle du centre des congrès de Metz, à l'invitation d'une association turque locale.

Rappelons nous les propos d'ERDOGAN propos lorsqu'il n'était que maire, propos qui l'avaient conduit en prison pour 10 mois.

« Les minarets seront nos baïonnettes, les coupoles nos casques, les mosquées seront nos casernes et les croyants seront nos soldats. »

En France, nos gouvernants de droite comme de gauche ont la marotte des Tyrans, des dictateurs, des despotes ou des oppresseurs, on cultive leur amitié, Realpolitik ou incohérence ?

puis on se repent parfois et on les pourchasse.

Raoul CASTRO nouvel ami de Hollande reçu à l’Élisée,

KADHAFI installant sa tente Bédouine à l’Élysée,

Bachar Al-Assad reçu 2 fois en 4 ans,

MOUBARAK, reçu à plusieurs reprises

Paul BIYA, invité d'honneur du 14 juillet 2010,

BONGO, récemment, reçu en grandes pompes

Mohammed BEN NAYEF recevant en catimini la Légion d’honneur des mains du président François Hollande au cours d’une visite à Paris

le " despote du Bosphore". Comme l'appelle Andreas Scheuer, le secrétaire

général du parti CSU peut venir faire campagne chez nous, ERDOGAN aussi si il le désire.

'No problem'.

Peut-être seront-ils reçus à l’Élysée ?

lui ou son ministre, ou les deux ?