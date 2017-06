International : Pour un « Fortune Cap » à 1 milliard de dollars par personne

En voilà une idée saugrenue, limiter la liberté économique individuelle au profit d'une repartition plus équitable des richesses au sens économique du terme, tout en dynamisant la croissance des pays pauvres.

Et pourtant cette idée permettrait d'avoir une masse d'argent tellement importante, que sa redistribution enlèverait probablement la famine dans le monde et amènerait un peu de confort à ceux qui ne demandent que peu et n'ont rien d'ailleurs !

Dans notre monde où les riches ne le sont que toujours plus.

Quand 1% de la population possède à peu prêt la moitié des richesses du globe, il apparait de plus en plus louable et nécessaire de repartir cette richesse.