Kiev rêve de faire venir l’armée américaine et l’OTAN dans le Donbass pendant que ses soutiens se prennent les pieds dans leur russophobie

Comme on pouvait le craindre, le projet de loi visant à la réintégration du Donbass par l'Ukraine n'a rien de pacifique, et il suffit de regarder les dernières élucubrations des autorités ukrainiennes pour s'en rendre compte.

Si les bombardements ont diminué de près de 50 % depuis les dernières 48 h à cause de la visite de Porochenko à Washington, il ne faut pas y voir une tendance à long terme, seulement le calme avant la tempête. D'ailleurs les services de renseignement de la RPD ont détecté le redéploiement de plusieurs pièces d'artillerie lourde par l'armée ukrainienne à proximité de Donetsk, faisant craindre une escalade brutale dès que la visite de Porochenko et la réunion à Minsk seront terminées.

Les dernières déclarations des officiels ukrainiens ne laissent aucun doute sur ce qu'ils veulent : faire venir l'OTAN et l'armée américaine en Ukraine, et surtout dans le Donbass. Ainsi, le président de la Rada, Andryi Paroubyi a parlé de la nécessité pour l'Ukraine de conclure un accord bilatéral de sécurité qui devrait inclure « l'organisation d'opérations spéciales, la création conjointe de projets scientifiques et technologiques et même le déploiement sur le territoire ukrainien de contingents militaires des États-Unis » (sic). Il demande aussi bien sûr la livraison d'armes létales à l'Ukraine (ce qui est déjà le cas en réalité, mais de manière officieuse). Difficile de faire plus clair.

Et alors qu'après sa rencontre avec Donald Trump, Porochenko a bien sûr fait des déclarations selon lesquelles le président américain veut élargir la coopération militaro-technique avec l'Ukraine, La Maison Blanche s'est de son côté fendu d'une déclaration laconique sur le fait que le président américain avait discuté avec son homologue ukrainien du « soutien à la résolution pacifique du conflit dans l'Est de l'Ukraine et de l'agenda de Porochenko concernant les réformes et les efforts contre la corruption ».

La rencontre du Vice-Président américain avec Porochenko a fait l'objet d'une déclaration à peine plus étoffée, mais qui dit peu ou prou la même chose : soutien à la résolution pacifique du conflit et aux réunion au Format Normandie pour mettre en œuvre les accords de Minsk, et l'importance de poursuivre les réformes entre autre dans la lutte contre la corruption.

Aucune trace de la coopération militaro-technique dont parle Porochenko dans sa déclaration. À croire que les différents intervenants n'ont pas assisté aux mêmes réunions, ou que Porochenko prend ses désirs pour la réalité et fait des déclarations en espérant que cela va aider ses rêves à devenir vrais.

Ce n'est d'ailleurs pas faute d'essayer toutes les provocations possibles et inimaginables pour faire intervenir les États-Unis dans le Donbass. Comme la mort de cet observateur américain de l'OSCE en avril en République Populaire de Lougansk (RPL), lorsque la voiture de l'OSCE a sauté sur une mine, vraisemblablement installée par des saboteurs ukrainiens. De manière assez « étrange », l'ONU qui est en charge de l'enquête traîne des pieds depuis deux mois, alors que les preuves contre Kiev sont accablantes.

Deux anciens observateurs de l'OSCE, qui travaillaient pour l'OSCE quand leur collègue américain a été tué, ont témoigné que les experts de l'ONU, qui ont analysé l'engin explosif, et les photos et vidéos du site, en ont conclu que l'engin avait été activé à distance et avait été installé par la partie ukrainienne.

Après que leurs conclusions aient été remises au sous-secrétaire de l'ONU Jeffrey Feltman, l'accès au dossier a été restreint à un petit nombre d'employés qui ont reçu l'ordre de ne pas divulguer ce qui s'y trouve, ni à la presse, ni à d'autres organismes publics. Comme pour le MH17, l'enquête est mise au secret et sera enterrée.

La première tentative n'ayant pas marché, les services secrets ukrainiens ont tenté une nouvelle provocation hier à Yassinovataya, en envoyant des hommes habillés comme des militaires, terroriser une équipe d'observateurs de l'OSCE. La République Populaire de Donetsk (RPD) a alors lancé une opération d'interception qui a permis d'arrêter les hommes en question, dans un véhicule doté de plaques d'immatriculation ukrainiennes, qui se sont avérés n'être ni soldats, ni membres d'une structure de maintient de l'ordre de la RPD. Ils sont actuellement interrogés pour savoir de qui ils ont reçu l'ordre d'opérer cette provocation.

Dans la même ligne délirante que les déclarations sur des discussion fantômes, l'Ukraine a demandé aux États-Unis de sanctionner les pays qui participent au projet Nord Stream 2, sous prétexte que ce projet menace l'unité européenne (rien que çà...). Il faut dire que l'Ukraine a de quoi s'inquiéter en voyant avancer ce projet qui va la priver d'une manne financière importante, et d'un outil de chantage sur la Russie et l'Europe grâce au transit du gaz russe sur son territoire.

L'Ukraine, dans son délire russophobe, ne veut plus acheter directement du gaz à la Russie, mais en achète quand même, plus cher, aux pays européens et refuse que ce gaz (venant pourtant soi-disant du pays agresseur) transite par ailleurs que par son territoire. Si vous cherchez la logique et la cohérence dans ce bazar, bon courage.

Et cette incohérence totale ne règne pas qu'à Kiev, mais aussi chez beaucoup de soutiens de l'Ukraine post-Maïdan, comme le prix Nobel Svetlana Alexievitch, qui nous livre dans une interview accordée à Regnum, un morceau d'anthologie de l'incohérence la plus totale qui règne chez les russophobes patentés.

Le plus merveilleux exemple issu de cette interview étant le double standard appliqué aux assassinats de journalistes. Alors qu'elle exige que les Russes défilent par dizaines de milliers pour commémorer la mort d'Anna Politkovskaïa, de l'autre elle justifie le meurtre d'Oles Bouzina en Ukraine sous prétexte que ce qu'il disait « appelait une réaction violente » (sic).

Je vous encourage à aller lire en entier cette interview traduite par Laurence Guillon, elle est édifiante à plus d'un titre. D'ailleurs au bout d'un moment, se rendant compte qu'elle se contredisait elle-même d'une question à l'autre, elle finira par exiger que l'interview ne soit pas publiée. Dommage pour elle et heureusement pour nous, Regnum ayant eu un accord préalable de sa part, le média a publié l'interview et tient son enregistrement à disposition pour ceux qui voudraient la vérifier. Si après avoir lu cette interview, vous avez l'impression d'être tombé dans la 4e dimension, c'est bien, ça veut dire que vous êtes une personne normale et saine d'esprit.

Et pendant que des prix Nobel déblatèrent des âneries sans fin pour justifier cette guerre, les civils du Donbass continuent de mourir sous les bombes. Ainsi, la vieille dame qui avait été gravement blessée à Yassinovataya lundi est décédée ce matin de ses blessures à l'hôpital, ajoutant un mort de plus au décompte macabre des victimes de ce conflit. Et ce alors que l'ONU s'inquiète de la hausse dramatique du nombre de victimes civiles depuis le début de l'année, avec 67 morts et et 308 blessés enregistrés du 1er janvier au 18 juin 2017.

Christelle Néant

Voir l'article sur DONi