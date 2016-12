L’Allemagne est tout sauf un modèle !

Zavez raison faut prendre modèle sur la France

Par exemple :

FRANCE

Gouvernement 1 président, 1PM

Et 38 ministres

Personnel 906 personnes à l’élysée

Parc auto 121 véhicules

Déplacements 1 airbus 6 Falcon 3 hélicos

^^

ALLEMAGNE

Gouvernement 1 chancelière et 8 ministres

Personnel 300 personnes

Parc auto 37 véhicules

Déplacements : Systématiquement par train ou lignes aériennes régulières



Le soir après le boulot le premier minsitre français se détend dans son logment de fonction 310M2 à Matignon et les autres ministres regagnent en limousines leurs hotels particuliers que la ripoublique met à leur disposition

Sans parler des chateaux à disposition le WE !

Angela MERKEL rentre dans son appartement dont elle paie le loyer, l’eau et l’électricité comme chacun de ses 8 minstres

VIVA LA FRANCHIA DA MERDA