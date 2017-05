L’armée ukrainienne en pleine déliquescence à cause de la corruption endémique qui frappe le pays de la base jusqu’au sommet de l’état

Alors que l'armée ukrainienne a tiré cette semaine 2 146 projectiles d'un calibre interdit par les accords de Minsk sur le territoire de la République Populaire de Donetsk (RPD), endommageant ou détruisant 60 habitations et faisant quatre morts et 11 blessés (dont deux morts et six blessés parmi les civils), cette même armée s'effondre parallèlement au pays depuis plus de trois ans.

Le manque de soldats et de matériel dans les unités de l'armée ukrainienne se fait d'ailleurs de plus en plus sentir. Une commission d'enquête ukrainienne a ainsi révélé que le niveau de remplissage en terme d'effectifs est de 69 % dans la 36e brigade et de 59 % dans la 30e.

Il manque aussi dans ces unités plus de 24 tonnes de diesel, environ 37 tonnes de fuel, et 3 tonnes d'huile pour moteur. Plus de 2 tonnes de beurre et 6 tonnes de viande sont manquants, ainsi de 900 uniformes d'hiver et 800 d'été. Concernant les armes, presque 2 500 obus de 152 mm, plus de 2 000 de 122 mm, 1 500 gilets pare balles et environ 1 000 casques sont manquants. Et il faut y rajouter plus de 1 000 seringues anti-douleur pour les kits de premiers soins… La somme totale du matériel manquant est évaluée à plus de 70 millions de hryvnias (2,365 millions d'euros).

La commission d'enquête a recommandé de renvoyer les officiers de l'unité le temps d'une enquête complète qui sera transmise au procureur militaire pour poursuites pénales. Et on parle là entre autre de la 36e brigade qui est l'une des meilleures unités présentes dans la zone l'OAT d'après les déclarations du quartier général. Je vous laisse imagine ce que ça donne dans les autres unités de l'armée ukrainienne….

Il faut rajouter à cela que les soldats ukrainiens sont vraiment traités comme de la viande. Ainsi, récemment Edouard Bassourine, le commandant en second du commandement opérationnel de l'armée de la RPD, avait donné les noms de soldats ukrainiens de la 72e brigade qui avaient été déclarés portés disparus et secrètement enterrés près de Krasnogorovka.

La sœur d'un de ces soldats s'est adressée au commandant de la 72e brigade pour demander le lieu exact où avait été enterré son frère. Le commandant a refusé de l'aider, niant même le fait qu'il ait été enterré.

Mais des personnes du quartier général de la même unité lui ont proposé de l'aider à résoudre ce problème en échange... de 10 000 hryvnias (337 euros). Cette manière de profiter du malheur des familles de soldats n'a rien d'un cas isolé et il s'est découvert que chaque unité a sa liste de prix.

Ainsi au quartier général de la 72e brigade les prix vont de 5 000 à 15 000 hryvnias, dans la 36e brigade jusqu'à 10 000 hryvnias, et dans le fameux régiment Azov (unité néo-nazie pour rappel), on est à un prix minimum de 20 000 hryvnias.

Et ce n'est pas avec le nouveau procureur militaire de la zone de l'OAT, le colonel Senyouk, qui est corrompu jusqu'à la moelle, que cette situation va s'arranger… À ce stade on ne sait plus si on doit vomir ou en pleurer, ou peut-être les deux.

Résultat, avec tout ça le recrutement de nouveaux officiers pose quelques problèmes. Alors les autorités comptent sur les futurs diplômés des écoles militaires ukrainiennes pour remplir les vides. Officiellement ils n'iront dans la zone de l'OAT que s'ils le souhaitent. D'après les documents obtenu par les services de reconnaissance de la RPD 1 435 officiers de réserve seront appelés à servir.

Le commandement de l'armée ukrainienne prévoit de faire vivre l'enfer aux officiers qui voudraient servir ailleurs que dans le Donbass pour les pousser à signer un contrat et venir servir dans la zone de la soi-disant opération anti-terroriste. Sauf que ce n'est pas une opération anti-terroriste, c'est un marché où tout se vole et se vend, et les gens ne sont que des « biens marchands » qui servent à générer des profits pour quelques uns.

Et ce, même si ces profits mettent à mal la capacité militaire du pays, et même lorsque le profiteur n'est autre que le soi-disant président ukrainien, Petro Porochenko.

Ainsi un scandale a éclaté au sujet des réparations du vaisseau amiral de la flotte ukrainienne. À peine réparé à grand frais, la propulsion diesel du Hetman Sahaydachniy, seule frégate, et vaisseau amiral de la flotte ukrainienne, est tombée en panne à peine le vaisseau remis à l'eau. Les réparations avaient été effectuées par la société Leninskaya Kuznitsa Shipyard.

Il semble que l'argent des réparations ait été volé, et que l'entreprise sous-traitante ai bricolé quelque chose avec trois bouts de ficelle. La réparation n'a bien sûr pas tenu, et les procureurs militaires ukrainiens ont lancé des poursuites contre une des sociétés contractantes du port de Mikolaiev.

Mais quand on voit le montant de l'amende réclamée (25 000 dollars) face au montant qui avait été versé pour les réparations (550 000 dollars), ce détournement de fonds reste plus que rentable. Il semble aussi qu'il n'y ait eu aucun test de vérification des réparations avant remise du bateau à l'armée. Ce qui est une violation totale de toutes les normes en matière de procédures de réparation d'un vaisseau militaire.

Une gabegie totale qui vire à l'absurde, quand on sait qui est le propriétaire de la société chargée des réparations : le soi-disant président ukrainien et chef suprême de l'armée, Petro Porochenko. Qui préfère semble-t-il s'en mettre plein les poches plutôt que de s'assurer que son armée est en état de combattre. Parce que si le vaisseau amiral est dans cet état, on imagine le reste de la flotte ukrainienne…

Comme le pays, l'armée ukrainienne coule tel le Titanic, sous le poids d'une corruption endémique qu'il semble impossible d'éradiquer.

Christelle Néant

Voir l'article sur DONi