L’Ukraine accélère sa somalisation et la sécession du Donbass avec l’aide de ses patrons américains - Démence, guerre et rock’n’roll

Lancée depuis son saut de l'ange post Maïdan, l'Ukraine continue sa chute de manière de plus en plus accélérée, et en profite pour donner toujours plus de raisons au Donbass de ne surtout pas vouloir retourner sous le giron ukrainien.

Car les autorités ukrainiennes ont beau essayer de cacher la merde sous le tapis, il y en a tellement, qu'à la fin il n'y a plus assez de place sous le dit tapis pour y ajouter quoi que ce soit. Ainsi, à l'approche de la date de l'Eurovision, les autorités de la ville de Kiev se sont soudainement rendues compte qu'elles avaient un problème de taille à régler : celui des sans abris. Qu'à cela ne tienne, on n'a qu'à les cacher !

Ça vous semble trop gros pour être vrai ? Eh bien non. De manière tout à fait officielle, les autorités de Kiev ont décidé de déloger du centre ville les 20 000 sans abris qui s'y trouvent, afin de ne pas incommoder les visiteurs étrangers. C'est vrai que ça serait dommage que les étrangers voient la véritable situation de l'Ukraine et de la ville. Cela pourrait ruiner quelque peu les efforts de l'énorme machine de propagande qui tourne à plein régime depuis trois ans.

Et là, toute personne un tant soit peu humaine se demande ce que les autorités ukrainiennes vont en faire, surtout quand on sait qu'il n'y a plus qu'un seul refuge de 152 lits pour accueillir les sans abris à Kiev. Et bien, là c'est le silence radio le plus total… Oui, personne parmi les officiels à Kiev n'est capable de dire ce que l'on va faire de ces 20 000 personnes que l'on va déloger de la capitale.

Les autorités assurent réfléchir actuellement à la destination de ces 20 000 personnes, alors que le concours commence à peine dans deux semaines. Comment les autorités comptent-elles élaborer une solution d'hébergement digne et convenable pour 20 000 personnes en si peu de temps ? Interrogé par le journal Vesti, un policier qui patrouille à la gare centrale de Kiev envisage même possible que les autorités les larguent dans un terrain vague en dehors de Kiev… Sans commentaire.

Le guide de sécurité à l'attention des étrangers venant à Kiev pour assister à l'Eurovision 2017, laisse lui aussi sans voix. Ainsi les visiteurs se voient conseiller de ne dormir que dans les hôtels officiels, de changer leur argent uniquement dans les établissements bancaires, de ne pas jouer et de ne pas boire d'alcool dans les endroits publics en compagnie d'inconnus (en clair de locaux).

Pas vraiment de quoi tranquilliser les éventuels touristes (en même temps il y a de quoi ne pas être rassuré quand on voit que l'Ukraine est classé comme 10e pays le plus dangereux au monde). Sans parler du risque que le métro de Kiev puisse ne pas fonctionner pour cause de factures impayées. Ça donne envie de venir à Kiev tout çà…

Il faut dire que l'Ukraine bat de plus en plus de records ces derniers temps, et pas vraiment pour le meilleur. Ainsi, en plus d'être le pays le plus corrompu et le plus pauvre d'Europe, l'Ukraine se retrouve troisième au classement mondial des pays où les gens sont les plus malheureux, juste après le Soudan du Sud et Haïti…

Le sondage qui a permis d'établir ce classement a ainsi révélé que 57 % des Ukrainiens estiment que leur niveau de vie baisse, 41 % sont dans une situation lamentable et 46 % ont manqué d'argent l'an passé pour acheter de la nourriture (c'est à dire des biens de première nécessité). C'est le pire score de tous les pays de l'ex-URSS. À peine 9 % de la population est en situation de bien-être, soit moins d'une personne sur 10. Même au Cambodge les gens sont plus riches qu'en Ukraine. C'est pour dire…

Dans le même temps, les États-Unis soufflent le chaud puis le froid sur l'Ukraine, jusqu'à donner le tournis. Ainsi alors que le projet américain de budget 2018 annonce une baisse de 69 % de l'aide financière accordée à l'Ukraine (passant de 570 millions initialement à 177 millions de dollars pour raisons d'économies nécessaires), l'aide militaire, quant à elle, se poursuit activement, comme le montre l'arrivée de nouveaux instructeurs américains dans le Donbass (le même genre que ceux qui ont formé les fameuses unités de sabotage ukrainiennes qui ont tué le colonel Anaschenko à Lougansk, et qui sont soupçonnées d'avoir posé la mine antichar qui a tué un observateur de l'OSCE dimanche).

Ingérence américaine sur un continent dont les affaires ne les concernent pas, et dans une guerre qui ne les regarde pas vous avez dit ? Non voyons vous êtes juste un horrible complotiste de suggérer cela, d'après les médias dominants en Occident.

Par contre Porochenko peut déballer aux médias occidentaux ses délires (alcooliques ou narcotiques ?) concernant l'armée russe dans le Donbass, sans l'ombre d'une preuve, sans être étiqueté complotiste ou auteur de « fake news ».

Un exemple ? Cette interview accordée à Sky News, et reprise sur le site du soi-disant président ukrainien, où ce dernier déclare sans rougir qu'il y aurait 700 chars d'assaut, plus de 1250 pièces d'artillerie et plus de 300 lance-roquettes multiples russes dans le Donbass. Avec une armada pareille, si l'armée russe avait réellement envahi l'Ukraine, le drapeau russe flotterait depuis longtemps sur Kiev.

Des médias qui délivrent une information et une indignation à géométrie plus que variable et surtout très sélective (comme la mémoire de certains de leurs journalistes). Ainsi, si ces journaux ont révélé la mort de l'observateur de l'OSCE, les morts et blessés civils du Donbass, eux, sont passés à la trappe.

Selon que vous soyez observateur américain ou simple habitant du Donbass, si vous sautez sur une mine, vous êtes respectivement intéressant ou pas pour les médias occidentaux. Pareil, si vous êtes tué lors d'un bombardement ukrainien, comme l'un des soldats de la République Populaire de Donetsk (RPD) ces dernières 24 h, ou même simplement blessé, comme ces quatre civils habitant en périphérie de Donetsk, vous n'aurez pas droit à une ligne. Comme à Alep, selon de quel côté de la ligne de front vous êtes, votre souffrance est intéressante, car exploitable, ou pas.

Alors que les médias occidentaux avaient poussé des cris d'orfraie quand Avdeyevka (sous contrôle ukrainien) avait été privée d'eau et d'électricité (à cause des actions de l'armée ukrainienne qui occupe la localité), étonnamment, personne ne s'émeut du fait que l'Ukraine n'a toujours pas rétabli la fourniture d'eau potable à la République Populaire de Lougansk (RPL), mais qu'en plus depuis le 25 avril à minuit, elle a aussi coupé l'approvisionnement en électricité de la république, commettant de ce fait des crimes de guerre.

Heureusement que la RPL a deux centrales thermiques qui suffisent à couvrir ses besoins, mais malgré cela plusieurs localités restent privées d'électricité à cause de la façon dont le réseau a été conçu. Résultat, la Russie, encore une fois, a pris la décision de prendre le relais et de fournir de l'électricité à la RPL, à des fins humanitaires.

À chacune de ces actions débiles, les autorités ukrainiennes enfoncent un peu plus le coin qui sépare la RPD et la RPL de l'Ukraine et les rapprochent de la Russie. Et le fait que Kiev envisage de faire subir la même chose à la RPD dès que le réseau sera adapté en ce sens à Avdeyevka, n'est pas franchement un signal de bonne volonté quant au règlement pacifique du conflit.

Car le fait que Kiev n'applique absolument pas les accords de Minsk, les journaux occidentaux n'en parlent pas, et continuent leur antienne stupide sur le fait que la Russie ne les appliquerait pas, d'où les sanctions qu'elle subit.

De une il serait temps que mes « confrères » apprennent à lire et à faire la distinction entre un pays qui doit appliquer un accord et un pays garant d'un accord (la Russie étant dans la deuxième catégorie, comme l'Allemagne et la France, elle n'a RIEN à appliquer du tout, les accords sont signés entre la RPD, la RPL et l'Ukraine, sous la supervision de la France, l'Allemagne, la Russie et l'OSCE).

Et de deux, comme l'a souligné Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, à ce jeu là, l'UE devrait donc aussi imposer des sanctions à l'Ukraine pour son non respect total des accords qu'elle a pourtant signés (et sur lesquels elle s'assoit publiquement, même dans des interviews accordées à des journaux occidentaux).

Sergueï Lavrov a d'ailleurs appelé encore une fois les autres pays garants des accords de Minsk et qui font partie du Format Normandie à faire pression sur Kiev pour faire cesser les provocations et violations des accords que l'Ukraine a signés.

Cette complicité active de l'UE, a même été dénoncée par le chef de l'armée russe, Valery Gerasimov, qui a déclaré que si la guerre peut se poursuivre ici, c'est bien grâce au soutien que l'UE fournit à l'Ukraine.

Ce haussement de ton côté russe a lieu alors que la situation sur le front se détériore à nouveau, avec 54 violations du cessez-le-feu, plus de 806 tirs de mortiers, chars d'assaut et lance-grenades, ainsi qu'un mort et six blessés pour les dernières 24 h en RPD. Alors que les festivités de mai approchent, la situation se tend dans le Donbass, et on risque d'assister à nouvelle escalade de la situation sur fond de dégradation continue de la situation en Ukraine.

Christelle Néant

Voir l'article sur DONi