L’Ukraine continue dans l’escalade et les méthodes terroristes contre le Donbass et la Crimée

Malgré l'échec des tentatives précédentes de mener des actes terroristes sur le territoire de la fédération de Russie, et plus particulièrement en Crimée, les services de sécurité ukrainiens continuent dans leur politique de terreur contre la péninsule, mais aussi contre le Donbass.

Maisons de Spartak en flammes

La semaine a ainsi commencé en Crimée avec l'arrestation par le FSB d'un agent du SBU ukrainien qui est arrivé le 9 août pour mener des actes terroristes sur la péninsule, sur ordre de sa hiérarchie, contre une récompense de 5 000 hryvnias (environ 167 euros).

L'homme s'appelle Guennadi Limechko, il est né à Kharkov et a participé auparavant à la soi-disant « Opération Anti-Terroriste » dans le Donbass, dans une unité de reconnaissance, avant de rejoindre le SBU.

L'homme a eu droit à un entraînement intensif au sein d'un groupe de sabotage-reconnaissance du SBU, dont le but était de mener des actions terroristes non seulement en Russie, mais aussi sur le territoire de la République Populaire de Donetsk (RPD). Le 2 août il s'est rendu à Kherson pour recevoir d'un officier du SBU, surnommé Andreï (aussi connu comme Artour Narimanovich) les cibles qu'il devait frapper.

Les cibles de Limechko était les lignes électriques entre les villes de Soudak et Novy Svet (couper ces lignes aurait privé plus de 50 000 personnes de courant), les forêts autour de Soudak auxquelles il devait mettre le feu, l'autoroute reliant Soudak et Novy Svet qu'il devait couper en provoquant des glissements de terrain, et une décharge de Rybachye à laquelle il devait mettre le feu.

Une cour de Simféropol l'a placé hier en détention provisoire jusqu'au 13 octobre 2017, après que l'homme ait plaidé coupable des charges qui pèsent contre lui. L'enquête se poursuit afin de déterminer s'il a des complices.

Le FSB a découvert deux blocs de TNT, une grenade, un mécanisme de déclenchement pour les explosifs, des bidons de mélanges inflammables, une scie à main pour pouvoir remplir des poteaux électriques et un appareil photo pour documenter ses activités et faire un rapport à ses supérieurs du SBU.

Le SBU a bien sûr nié immédiatement que l'homme faisait partie de ses services. Comme la dernière fois, les médias ukrainiens vont nous inventer une histoire à dormir debout concernant la profession de ce terroriste « made in Ukraine » (le précédent s'était vu affublé de la profession de chauffeur de poids lourd, alors même que des photos de lui en uniforme militaire étaient visibles sur internet).

Et pendant ce temps-là, dans le Donbass, les bombardements s'intensifient, et les victimes et destructions augmentent.

Ainsi, rien que durant les dernières 24 heures, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu à 64 reprises, durant lesquelles elle a tiré sur le territoire de la RPD 478 obus d'un calibre interdit par les accords de Minsk (obus de char d'assaut, et obus de mortiers de 82 mm et 120 mm).

Ces bombardements ont fait deux morts parmi les soldats de la république et un blessé parmi les civils (une femme de 71 ans qui vit à Sakhanka dans le Sud de la RPD). Ces tirs de l'armée ukrainienne ont aussi détruit ou endommagé 14 habitations, soit les deux tiers du nombre de destructions de la semaine passée en à peine une journée ! Plusieurs habitations ont totalement brûlé, entre autre dans le village de Spartak.

Et hier, un soldat ukrainien ivre n'a rien trouvé de mieux à faire que de tirer sur le bus qui ramenait chez eux les employés de la station d'épuration de Donetsk (majoritairement des femmes) après leur travail. Heureusement cet incident n'a fait aucune victime. Mais cela montre clairement que les « libérateurs » du Donbass n'en ont rien à faire de la population qu'ils prétendent venir libérer.

L'ensemble de ces événements montre que Kiev cherche à aggraver la situation dans le Donbass, mais aussi en Crimée, à coup d'attentats, de provocations, et de bombardements de terreur sur la population civile.

Si l'OSCE et les pays garants des accords de Minsk ne réagissent pas rapidement, on se dirige tout droit vers une reprise des hostilités à grande échelle entre l'armée ukrainienne et les républiques populaires du Donbass. Avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir non seulement en terme de victimes civiles, mais aussi à l'échelle globale si le conflit devait s'étendre aux soutiens des deux parties.

Christelle Néant

