L’Ukraine profite des discussions à Minsk pour intensifier les bombardements sur le Donbass et tenter de nouvelles attaques

Fidèle à ses mauvaises habitudes, l'Ukraine a de nouveau profité des discussions des groupes de contact à Minsk pour intensifier les bombardements sur la République Populaire de Donetsk (RPD), et même tenter de percer les lignes de défense de la république.

Alors que depuis près d'une semaine la hausse des bombardements est devenue perceptible malgré la fameuse trêve du pain qui est censée être toujours en vigueur, les dernières 24 h ont été marquées par une hausse brutale du nombre de violations du cessez-le-feu et du nombre d'obus d'un calibre interdit par les accords de Minsk tirés par l'armée ukrainienne sur la RPD.

Au cours des 77 violations du cessez-le-feu commises par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 h, c'est 372 obus de mortier (82 mm et 120 mm) et de chars d'assaut qui ont été tiré par les FAU, dont 326 rien que pour la périphérie de Donetsk.

Sur les 46 obus de mortier qui ont frappé le Sud de la RPD, 38 l'ont été sur la seule localité de Leninskoye, lors d'un bombardement intensif qui a duré pas moins d'une heure et demie, hier soir.

À cause de ces bombardements et des tirs de snipers ukrainiens, deux soldats de la République Populaire de Donetsk ont été grièvement blessés, et trois maisons ont été endommagées ou détruites.

Hier soir, profitant de l'obscurité, deux groupes de subversion et de reconnaissance ukrainiens, regroupant 26 hommes au total, ont tenté de franchir les lignes de défense près de Vodyanoye et de pénétrer sur le territoire de la RPD.

Mais là aussi, fidèles à leurs mauvaises habitudes, les soldats ukrainiens ont tenté de traverser leur propre champ de mines sans savoir précisément où celles-ci se trouvaient (l'armée ukrainienne ne tenant pas à jour de cartes de leurs champs de mines).

Le résultat était bien sûr prévisible (ils ont marché sur des mines), et ce fut un véritable carnage dans les rangs de ces deux groupes avec trois morts et sept blessés. Bien entendu le bruit a compromis leur tentative d'infiltration discrète, et ils ont dû battre en retraite, sous des tirs de couverture nourris de la 59e brigade des FAU (tirs de véhicules de combat d'infanterie et d'armes légères).

Commentant cette énième attaque stupide qui s'est finie en désastre pour les soldats ukrainiens, Alexandre Zakhartchenko, le chef de la RPD, a estimé que de telles attaques étaient utiles à Kiev pour se débarrasser des combattants les plus radicaux.

« Les tentatives de percer nos lignes se répètent et ont lieu régulièrement. De cette façon, Kiev se débarrasse des nationalistes enragés. De telles opérations, dénuées de sens, entraînent toujours le même genre de pertes inutiles, » a ainsi déclaré le chef de l'état lors d'une conférence de presse aujourd'hui.

Et l'arrivée de nouvelles armes près de la ligne de front (six chars d'assaut à Dzerjinsk à 5 km de la ligne de front), ou leur redéploiement en cours (10 chars d'assaut en route pour Maryinka), n'est pas pour rassurer sur l'évolution à venir de la situation.

Il faut croire que l'Ukraine est galvanisée par l'éventualité de recevoir des armées létales de la part des États-Unis. Pourtant, comme l'ont montré ce genre d'initiatives par le passé et comme l'a si bien rappelé le chef de la RPD, ce genre d'idée fait plutôt partie des mauvaises idées que des bonnes.

« La proposition de fournir à l'Ukraine des armes létales peut être vue de plusieurs manières différentes. Du point de vue militaire, cette démarche n'aidera pas l'Ukraine - cela va plutôt lui faire du mal. Nous avons déjà été témoins à la fois de la mauvaise utilisation de l'équipement militaire et de sa revente, y compris même parfois à nous. Donc, cela ne nous dérange pas, » a déclaré Alexandre Zakhartchenko.

Néanmoins, une telle « aide » des États-Unis aura forcément des conséquences.

« Une telle démarche de la part des États-Unis peut avoir des conséquences plus sérieuses sur le plan politique. La fourniture par les États-Unis d'armes létales à la partie ukrainienne sera perçue par Kiev comme un encouragement à l'agression. En outre, Kiev s'est préparé à la reprise des hostilités militaires à grande échelle contre nous. Et seuls ses curateurs occidentaux retiennent Kiev.

Pour l'instant ils les retiennent. La situation s'aggrave du fait que Kiev n'avait simplement pas et n'a toujours pas de plan pacifique pour sortir de la crise. Kiev ne pense même pas à la paix. À nos propositions de sortie pacifique de la crise, Kiev répond en renforçant sa rhétorique agressive et en aggravant la situation sur la ligne de front.

Le seul plan qui hante les esprits enflammés des nationalistes ukrainiens c'est la « réintégration du Donbass », qui équivaut, très exactement, au génocide de la population du Donbass. Après tout, dans ce plan de « réintégration » il n'y a pas un mot concernant le dialogue ou la prise en considération des intérêts de ceux qui ont déclaré leur propre positions en 2014, qui ne coïncide pas avec les plans du Maïdan, » a ainsi déclaré le chef de l'état.

Et pendant que Washington réfléchit pour savoir s'ils vont encore rajouter une bonne dose d'huile sur le feu ukrainien, grâce au silence complice des médias et gouvernements occidentaux, les soldats ukrainiens peuvent continuer tranquillement de commettre des crimes près de la ligne de front.

Comme le commandant du 20e bataillon de la 93e brigade des Forces Armées Ukrainiennes, le capitaine Djouline, qui en état d'ébriété, a kidnappé et violé pendant plusieurs jours une jeune fille mineure, avant de la relâcher une fois qu'il avait décuvé, non sans avoir menacé de la tuer si elle allait se plaindre à la police.

Avec des « libérateurs » comme ce commandant et les stratégies militaires inefficaces qu'elle continue d'appliquer sans succès depuis trois ans, l'Ukraine n'est pas prête de « réintégrer le Donbass ».

Christelle Néant

Voir l'article sur DONi