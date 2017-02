La Chine… Le Leader du Monde

Une déclaration qui n'est pas normale dans les relations internationales n'a pas attiré l'attention de la majorité des observateurs et des spécialistes, mais elle ne doit pas passer inaperçue. Zhang Jun, chef du forum économique mondial au ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que la Chine ne cherche pas à diriger le monde, mais qu’elle sera forcée à adopter ce rôle si d'autres refusent.

Cette déclaration est la première position chinoise dans l'histoire quant à la possibilité de diriger le monde, et cette position est venue comme une réaction à la position du Président américain concernant ‘ L’Amérique d’Abord’.

Dans une interview accordée à Zhang Jun, président du Forum économique mondial au ministère chinois des Affaires étrangères, il a déclaré que la Chine n'avait pas l'intention de chercher un leadership mondial et qu'elle ne se précipitait pas pour jouer un rôle de leadership mondial dans le monde. Mais les dirigeants de la course ont reculé, laissant la place à la Chine. Cette idée philosophique peut nous amener à la même conclusion, à savoir que la Chine se dirige vers le leadership du monde, que cela lui plaise ou parce que d'autres ont renoncé, se référant aux États-Unis.

Récemment, il y a eu plusieurs indicateurs de la part de la Chine sur ses perspectives pour le monde. Plus récemment, lors d'un entretien avec le président chinois Xi Jinping au Forum économique mondial de Davos, il a considéré son pays comme « le leader du monde globalisé », disant que c'est un monde où les problèmes ne sont résolus que par la coopération internationale. Le président chinois a également laissé entendre, au cours de cette conversation, le désir de son pays de jouer un rôle international plus important, rejetant l'idée d'isolationnisme et exhortant le nouveau président américain à l'abandonner.

Certes, l'émergence de l'idée de la direction chinoise dans le monde, indépendamment des circonstances, signifie nécessairement qu'il y a une volonté sérieuse en Chine pour un tel mouvement. La sensibilité du leadership chinois est bien connue des experts en relations internationales. Reconnaître cela signifie qu'il existe une réflexion stratégique avancée sur la façon de le mettre en œuvre, comme l'a souligné le responsable chinois : « Si la Chine veut jouer ce rôle de leader, elle assumera ses responsabilités », ce qui signifie qu'il existe déjà une étude des conséquences et des limites de la responsabilité internationale pour le leadership du système mondial. La Chine n'est pas un pays aventurier ni un pays téméraire, mais elle possède un énorme stock d'expériences historiques et de sensibilités, et il n'est pas facile de dire qu'elle assumerait la responsabilité de mener sans une prise de conscience stratégique suffisante des conséquences potentielles de son leadership.

En principe, il n'est pas surprenant de parler du leadership chinois au monde. Les experts sont conscients que c'était une question de temps avec des liens forts à la volonté de la Chine de mener qui a des racines profondes dans l'histoire chinoise.

La Chine était occupée, au cours des dernières décennies, à construire ses propres capacités et à ne pas se précipiter pour atteindre le leadership, et elle était jusqu'à récemment soucieuse de se considérer parmi les économies en développement et ne veut pas être poussée à diriger dans un moment qui n'est pas approprié, Lorsque la Chine dit qu'elle est « préparée », cela signifie qu'elle a dépassé la phase de prudence et s'est élevée à la disposition stratégique à assumer la position.

La Chine est également la deuxième plus grande économie au monde et sait que Trump s'oriente vers la réduction de l'externalisation et accroît le protectionnisme commercial et industriel, mais est convaincu qu'il existe des possibilités limitées pour le succès de ces tentatives après que la Chine a introduit toutes les économies dans une addiction aux biens bon marché et à une main-d'œuvre bon marché et à d'autres comptes économiques et commerciaux qui rendent difficile la concurrence avec la Chine.

Il semble que la Chine fait des grimaces, quoique légèrement, face aux politiques du président Trump, car Trump adopte une politique de confrontation dans une large mesure envers la Chine, surtout après qu'il ait brisé ce qui ressemblait à un « tabou » pour Pékin alors qu'il a ouvert une ligne téléphonique et a fait un appel avec le Président de Taiwan, le premier depuis que les relations se sont détériorées en 1979.

Bien que la Maison Blanche ait tenté d'atténuer l'impact de cet appel, disant qu'il n'est pas considéré comme un signe de changement dans la position politique américaine de la « Chine unifiée », qui considérait Taiwan comme une partie de la Chine. Le vice-président élu, Mike Pence, a décrit cela comme « une tempête dans une tasse de thé (...) je dis à nos pairs en Chine que c'était un moment de courtoisie », mais la Chine prend toujours le cas de Taiwan sérieusement comme elle sait que le nouveau président entrepreneur sait agir selon la logique du profit et de la perte, mesurant ainsi ses pas tout en étant conscient des conséquences. Il n'y a pas de place pour les compliments dans les premiers moments de sa présidence.

La reconnaissance de la position de la Chine à l'égard de Taïwan n'est pas la pierre angulaire des relations sino-américaines, mais elle constitue également la base principale de la politique et de la diplomatie de la Chine dans ses relations avec le monde.

C'est un jeu de diplomatie entre Trump et la Chine qui est le plus grand créancier et partenaire commercial des États-Unis. La question dépend de la façon dont la Maison Blanche doit rester à un point d'équilibre qui existait depuis 1979 entre les deux grandes puissances, mais la preuve confirme que la Chine envisage sérieusement de prendre la tête de l'ordre mondial dans l'éventualité d'une approche isolationniste américaine.

La désintégration du système de la mondialisation n'est pas aussi facile que certains pourraient l'imaginer, mais si nous nous rendions compte que la Chine se positionne comme le leader mondial, nous devons nous préparer au siècle chinois, sauf si le nouveau maître de la Maison Blanche ne poursuivra pas la politique isolationniste.