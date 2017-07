La désertion fiscale : un sport de riches

@capobianco



Vous parlez du jeune noir en Nike Iphoine et petit sac fashion qui reçoit le biberon de bobo Chanel mouillante après avoir payé une grosse somme à la mafia ?



Du lâche de Kobané, qui était à Bodrum (qtation balnéaire turque) artisan pendant 3 ans (et ne se battait pas pour son pays contre les barbus) et a tué sa famille pour se refaire les dents ? Et pute médiatique a filmé avec délectation son gammin qu’il avait tué ?



Il n’y a JAMAIS DE VIEUX ....

crétin as tu vu les réfugiés de la guerre d’Espagne où en France !



EUX (OU LEURS FILS) S’ÉTAIENT BATTUS !





« Qu’ils se battent chez eux pour leur pays ! » Onfray



« Le dominant prêche tjrs la charité pour baiser le crétin dominé lâche » Anarchiste anonyme