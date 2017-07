La rage raciste de l’extrême droite vénézuélienne

Cette sucession d’articles racistes, par les fascisant bolivariens, confirme leurs troubles origines ideologiques. On a eu le torchon sur le type qui est mechant parce qu’il est ne dans un certain quartier ou les apparashiks bolivariens ne font que vivre. On a maintenant un delire sur le fait que parmis les citoyens d’origine europenne, seuls ceux qui seraient metisses seraient moralement acceptables. On se demande comment ces bolivariens mesurent le degre de metissage des uns et des autres. Mais on est vraiment dans le racisme de base. Et le plus stupide qui soit. A Cuba, ou le metissage n’est sans doute pas moindre, ce sont bien deux « descendant d’europeens issus des beaux quartier » qui furent les heros de la revolution. Ce racisme bolivarien est moralement condamnable. Il est aussi intellectuelement indigent.

On sait que dans les debuts, les pourcentages d’esclaves noirs etaient proches aux USA, au Mexique, au venuezela. C’est justement l’absence de racisme catholico espagnol qui explique que les noirs sont restes separes aux USA, mais que le metissage est commun chez les hispanisant. Avec offic7ellement 42% de blancs et 49% de metis dans le pays, faut il que ces gens aient de fines balances pour determinermqui est de quelle race.

Cette rage a parler de race ou d’origine dans chaque article et jusqu’a l’absurde (on a eu droit pratiquement aux « grenades de race juive et d’origine colombienne », en dit long sur leur sur moi raciste....