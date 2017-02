La République Populaire de Donetsk célèbre ses défenseurs sur fond de tensions sur la ligne de front et en Ukraine

Aujourd'hui, 23 février 2017, la République Populaire de Donetsk (RPD) célèbre le Jour des Défenseurs. Pour marquer l'événement, plusieurs députés ont été rendre visite aux soldats sur la ligne de front, afin de les soutenir en ce jour qui leur est dédié.

Nous avons suivi Alexandre Kostenko, qui fut soldat de la milice populaire avant de devenir député de la RPD, près du centre Volvo, en face de Peski. Un des points les plus dangereux de la ligne de front, qui fut d'ailleurs bombardé la nuit dernière après minuit.

En plus du soutien moral et de la visite des quartiers où vivent les soldats lorsqu'ils ne sont pas sur position, le député a apporté des conserves et des gâteaux aux défenseurs de la patrie, afin d'améliorer leur ordinaire en ce jour spécial.

« Aujourd'hui est un jour important pour nous tous. Je voudrais féliciter nos soldats en ce Jour des défenseurs de la patrie. Merci beaucoup pour votre courage, votre patience et votre force. Comme le disait le camarade Staline : seulement en avant, aucun pas en arrière ! », a déclaré Kostenko à l'intention des soldats.

Alors que nous visitons les lieux, un tir lourd se fait entendre au loin, histoire de rappeler que même en ce jour, il n'y a pas de cessez-le-feu qui tienne. D'ailleurs sur les dernières 24 heures, l'armée ukrainienne a tiré à 706 reprises sur le territoire de la RPD. Si le mauvais temps et le redoux, qui transforment bon nombre de zones en marécages, empêchent l'armée ukrainienne de lancer toute opération d'envergure, ils ne l'empêche pas de continuer à tirer.

Et entre autre, encore une fois, sur la station d'épuration de Donetsk, touchant et endommageant cette fois le bâtiment de filtration de l'eau. La station continue de fonctionner, mais le personnel a dû se réfugier dans les abris.

En République Populaire de Lougansk, la situation n'est guère meilleure, avec 391 tirs de mortiers et de lance-grenades durant les dernières 24 h.

De son côté, Alexandre Zakharchenko, le chef de la RPD, a tenu non seulement à féliciter les soldats qui défendent la république, mais aussi tous ceux qui travaillent au quotidien sur le front, risquant leur vie pour que certains services vitaux puissent continuer de fonctionner :

« Aujourd'hui, je veux vous féliciter et vous remercier pour votre service, pas seulement les soldats qui protègent nos frontières. Merci aux habitants du Donbass, aux patriotes du monde russe qui sont restés attachés à leur terre, leur patrie et leur histoire. La République Populaire de Donetsk apprécie le travail de ceux qui sont sur le front, enseignants, docteurs, employés des services publics et du logement - tous ceux qui ne se sont pas rendus au régime nazi qui est arrivé au pouvoir à Kiev. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, chacun à sa place, nous défendons des idéaux de justice, de liberté et d'égalité », a déclaré le chef de l'état.

Il a aussi tenu à féliciter les femmes qui sont actuellement dans l'armée, et qui défendent ou aident à défendre la patrie :

« Le 23 février, il est d'usage de féliciter les hommes. Mais en ce jour, nous ne devons pas oublier nos femmes héroïques qui se sont levées comme les hommes pour défendre notre patrie. Des centaines de femmes servent dans les rangs des Forces Armées de la République Populaire de Donetsk. Risquant quotidiennement leur vie, nos sœurs, femmes, et mères, font preuve d'un dévouement et d'un courage remarquables. Par exemple, l'an passé, une femme fut décorée de l'étoile de héros de la République Populaire de Donetsk pour la première fois dans notre pays - Yekaterina Panfilova qui a porté des centaines de soldats blessés depuis les champs de bataille sur ses frêles épaules », a déclaré Alexandre Zakharchenko.

Le chef de l'état a terminé sur une note plus triste, rappelant que beaucoup de défenseurs de la patrie avait payé leur courage de leur vie :

« Malheureusement, la guerre prend les meilleurs. Nos amis, nos camarades sont morts. En ce jour, je tiens à rendre hommage à la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie pour l'avenir de la République Populaire de Donetsk. Nous nous inclinons devant vous. Votre héroïsme, vos sacrifices ne seront pas oubliés par vos descendants… » a-t-il conclu.

Pendant ce temps-là, en Ukraine, à Odessa, des activistes de Secteur Droit ont tout fait pour empêcher les gens de venir déposer des fleurs en l'honneur des soldats soviétiques tombés pour la défense de la patrie. Appels anonymes disant que le mémorial avait été miné, insultes envers les gens venus avec des fleurs (y compris les vétérans qui se sont fait traités de séparatistes et d'occupants), et affrontements ont émaillé ce qui aurait dû être une cérémonie de recueillement.

Et des rapports indiquent que les groupuscules nazis ukrainiens semblent se préparer à purger Kharkov des « activistes pro-russes », faisant craindre un bain de sang dans cette ville qui s'était révoltée contre le Maïdan, mais qui n'avait pas résisté à la répression du SBU en 2014 comme Donetsk et Lougansk l'avaient fait. Le but serait de préparer le 3e Maïdan que Biletsky et d'autres leaders ultra-nationalistes appellent de leurs vœux (et sur les réseaux sociaux) afin de renverser Porochenko.

L'évolution de la situation semble d'ailleurs effrayer le soi-disant président ukrainien, qui dans son délire entre paranoïa et hystérie, n'a rien trouvé de mieux à faire que de rejeter la faute d'un éventuel Maïdan 3.0 sur… la 5e colonne qui travaillerait pour la Russie.

Pourtant, la population ukrainienne n'a pas besoin de la main du Kremlin pour avoir des raisons objectives de détester Porochenko : le pays se rapproche à vitesse grand V du niveau de vie des pays africains les plus pauvres, le PIB a été divisé par deux, la dette ukrainienne est désormais de 60 milliards de dollars, l'eau chaude et le chauffage ont presque doublé, l'électricité a augmenté de 60 %, le gaz de plus de 40 %, les enlèvements ont été plus que multipliés par trois, les vols de véhicules ont doublé, et les meurtres ont augmenté de 67 % par rapport à 2013. Avec un tel bilan, nul besoin de Moscou pour déclencher un 3e Maïdan.

Jusqu'ici Porochenko a réussi à empêcher cette nouvelle révolution en prenant des mesures pour étouffer les manifestations dans l’œuf (en empêchant d'amener des matériaux de construction ou des armes sur les lieux des manifestations par exemple), et a l'air d'être décidé à continuer sur cette lancée, si on en croit la liste des achats récents de la police ukrainienne : 20 portiques de sécurité, 3 000 menottes, 1 680 tasers, 15 000 sprays incapacitants, et un stock impressionnant de boucliers anti-émeutes, et protections de mains et de jambes.

Mais avec le blocus du Donbass qui plombe l'économie ukrainienne et qu'il ne peut réprimer violemment sans se mettre les nationalistes à dos, Porochenko va bientôt se retrouver face au mur. Ce qui arrangerait bien celui qui finance ces groupuscules nazis : Igor Kolomoïsky. Cet oligarque semble bien être le bénéficiaire de cette manœuvre qui affaiblit à la fois Porochenko, mais aussi un autre de ses rivaux, Rinat Akhmetov, en détruisant la capacité de production de ses usines.

D'après Oleg Tsariov, ancien député de la Rada, l'armée ukrainienne aurait massé 150 000 soldats sur le front dans le Donbass, et tout serait prêt pour déclencher l'offensive. Il ne manque que l'ordre de la lancer. Un ordre qui pourrait venir en même temps que celui de briser par la force le blocus du Donbass, provoquant un bain de sang et la chute de Porochenko, voire de l'Ukraine.

Alors que j'écris cet article, l'armée ukrainienne bombarde à l'artillerie lourde la zone de Spartak et de l'aéroport de Donetsk. Ce soir, les défenseurs de la RPD n'auront guère de repos, alors que le son des canons ukrainiens résonne dans le centre de la capitale.

Christelle Néant

