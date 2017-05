La RPD célèbre ses médias et ses journalistes en plein regain de tensions sur la ligne de front

Aujourd'hui, 5 mai 2017, la République Populaire de Donetsk (RPD) a célébré la Journée des médias et des imprimeurs lors d'une cérémonie qui a eu lieu au Shakhtar Plaza. Une date qui n'a pas été choisie au hasard.

Le 5 mai 1912, paraissait le premier numéro du journal bolchevique Pravda, et le 5 mai 2014, un peu plus d'un siècle plus tard, paraissait en RPD le premier numéro du journal Golos Naroda (La voix du peuple), dédié au référendum d'auto-détermination du Donbass.

Suite à ce référendum, à la naissance de la République Populaire de Donetsk, et à la guerre qui s'en est suivie, plusieurs journaux, radios et chaînes télévisées sont nés pour remplacer les médias ukrainiens qui avaient déserté la région, et pour briser le blocus médiatique imposé par Kiev. Le chef de l'état a tenu à rappeler que le développement du secteur de l'information était un indicateur du niveau de démocratie et de liberté d'un pays.

« Les médias de la république ont grandi et se sont développés en même temps que l'état. Nous sommes tous partis de zéro, avançant petit à petit, et aujourd'hui, nous pouvons être fiers du résultat », a déclaré Alexandre Zakhartchenko

Le chef de la RPD, a tenu à féliciter les médias et journalistes des principaux journaux, radios et chaînes télévisées de la république pour leur courageux travail effectué depuis maintenant trois ans. Il a rappelé aussi dans quel contexte tous ces médias étaient nés et avaient du apprendre leur travail sur le tas, au beau milieu des combats qui frappaient la république. Il a comparé leur travail de 2014 à celui d'aujourd'hui, les félicitant pour les progrès accomplis, et leur professionnalisme.

« Je me souviens de la première diffusion, je me souviens et je vois votre travail. Aujourd'hui, en comparaison avec l'année 2014, vous êtes devenus de véritables professionnels », a déclaré Zakhartchenko.

« Grâce à vous, le monde entier sait ce qui se passe ici. À chaque minute, vous brisez le blocus de l'information. Merci pour votre travail », a poursuivi le chef de l'état.

Alexandre Zakhartchenko a remis des diplômes aux journalistes, rédacteurs en chef, et autres employés les plus méritants des médias de la république destinés à l'audience locale. Oplot TV, TK Union, DAN, Novorossia TV, Pervyi Kanal, ont fait partie des nominés, récompensés pour la qualité de leur travail, accompli parfois dans les conditions les plus dangereuses.

Le chef de l'état a aussi souligné sur le ton de l'humour que même durant la journée et la cérémonie de célébration qui leur sont dédiées, les journalistes devaient continuer à travailler afin de couvrir l'événement.

Les plus anciens journalistes de la république étaient là, témoignant de l'importance de la guerre de l'information lors d'un conflit. Le chef de l'état a tenu à les récompenser aussi pour le travail qu'ils ont accompli du temps de l'URSS.

Deux films ont été diffusés pour rendre hommage d'abord aux médias de la république, puis aux correspondants de guerre et aux journalistes morts en Ukraine et dans le Donbass depuis le Maïdan. Une cérémonie dédiée à ces derniers ainsi qu'aux journalistes morts pendant la Seconde Guerre Mondiale avait été organisée hier afin de leur rendre hommage (une cérémonie intitulée « À ceux qui ne sont jamais revenus à la rédaction »). Onze noms qui nous rappellent à tous que les journalistes savent quel est le prix à payer pour la vérité.

Le plus vieux journaliste de la RPD, Vsevolod Kozorez, était présent pour les deux événements et a tenu à commenter le professionnalisme des journalistes de la république.

« Je peux dire avec certitude que les journalistes de la RPD sont les plus honnêtes, personne ne défend la vérité comme ils le font, risquant leurs vies, décrivant la réalité, et non des fausses nouvelles comme les scribouillards d'Ukraine. »

Le chef de l'état a lui aussi souligné l'importance de la vérité pour gagner la guerre de l'information.

« La vérité, l'objectivité et l'honnêteté sont les armes principales des journalistes de la république. Et croyez-moi, avec elles nous serons les gagnants de la guerre de l'information », a déclaré Alexandre Zakhartchenko.

Et en parlant de médias, la vidéo publiée par Radio Svoboda récemment, concernant l'explosion d'une voiture de l'OSCE sur une mine en République Populaire de Lougansk (RPL), a de quoi soulever quelques questions. Ce média pro-Maïdan, financé par les USA, a en effet publié une vidéo où on assiste en direct à l'explosion du véhicule !

La vidéo aurait été tournée depuis la zone contrôlée par Kiev (le chemin emprunté étant très près de la ligne de front). Ce que révèle cette vidéo, dont le but est de faire du sensationnel, c'est que la patrouille de l'OSCE était belle et bien suivie de très près par l'Ukraine, puisque quelqu'un côté ukrainien savait qu'ils seraient là, et a filmé la scène.

En voulant faire du sensationnel, Radio Svoboda vient de confirmer les soupçons qui pèsent sur Kiev depuis l'incident. Si ce « cameraman » savait que les véhicules de l'OSCE seraient là, et était posté là pour les filmer, alors l'armée ukrainienne le savait aussi, accréditant la thèse d'un attentat perpétré par un groupe de sabotage ukrainien qui était parfaitement au courant du passage de la patrouille de l'OSCE a cet endroit précis.

Et en ce jour de célébration des médias de la république nés de la guerre, cette dernière a tenu à se rappeler à ceux qui risquent régulièrement leur vie pour informer les gens de ce qui se passe ici. La semaine écoulée a été marquée par une aggravation de la situation sur le front, avec une augmentation du nombre de violations du cessez le feu (339 en une semaine) et du nombre d'obus de mortier, d'artillerie et de chars d'assaut, avec 1 788 projectiles tirés par l'armée ukrainienne sur le territoire de la RPD. Des tirs qui frappent toute la ligne de front au Nord au Sud de la RPD.

Ces bombardements ont fait un mort et cinq blessés parmi les civils et un mort et trois blessés parmi les soldats de la république. Ils ont aussi endommagé, ou détruit 38 habitations (soit plus du double comparé à la semaine passée).

Et vu la quantité d'armement lourd sortie par l'armée ukrainienne des zones de stockage prévues (153 pièces notées par l'OSCE dont 30 chars d'assaut, 12 lance-roquettes multiples Ouragan de 220 mm, et 80 pièces d'artillerie de 152 mm), et la réapparition dans le ciel de drones (certains de fabrication américaine, comme celui qui a été abattu récemment dans le Sud de la RPD) pour corriger les tirs, il y a peu de chance que la situation aille vers une amélioration.

Surtout que l'armée ukrainienne fond à vue d’œil, entre pertes hors combat dues à l'alcoolisme et celles dues aux épidémies en tout genre qui sévissent parmi les soldats ukrainiens à cause de la chaleur, du manque de matériel pour laver correctement le linge, et de la contamination de l'eau par les enterrements sauvages de soldats ukrainiens (déclarés comme portés disparus).

Et si Kiev espère remplacer ces pertes avec les 14 000 conscrits qu'elle envisage d’enrôler de force ce printemps, la répétition quasi certaine des désastres des dernières conscriptions risque bien de précipiter la situation en obligeant les autorités ukrainiennes à lancer une offensive tant qu'il leur reste un semblant d'armée et un semblant de pays, avant que l'ensemble ne s'effondre.

Christelle Néant

Voir l'article sur DONi