La Russie s’inquiète de la censure sur le MH17 - Le matériel des journalistes néerlandais confisqué

@roman_garev

Bonjour Roman et Pierre

J’ai jamais cru aux coïncidences. L’avion de Poutine était dans le secteur au même moment. Et le fait que la Tour de Contrôle ukrainienne a ordonné au vol MH17 de « changer » sa trajectoire, s’inscrit parfaitement dans la logique d’un attentat contre vous savez qui...Peut être on voulait « dégager de la place » dans le ciel, et on a confondu les deux avion.

Je ne suis pas une spécialiste, mais j’ai passé des mois et des mois sur les forums militaires russes spécialisés. Donc je vais vous exposer un peu, ce que j’ai recueillie :

Si c’est un BUK, qui a descendu MH17, cela ne peut EN AUCUN CAS être par inadvertance !

Les militaires disent, que, on ne peut JAMAIS et en aucun cas confondre un avion militaire et un avion civil sur l’écran d’un BUK, Car l’avion civil sur l’écran de tableau du démarrage d’un BUK « brille » comme un sapin de Noël. Le militaire qui a appuyé sur le bouton savait parfaitement que c’est un avion civil.

En plus sur les BUK il y a un système de verrouillage des lancements, qui empêchera l’envoie du missile, par inadvertance, ou par un inconnu.

Pour envoyer donc un missile, il faut en premier DÉVERROUILLER le système, et pour cela, en deuxième , il faut connaitre OU se trouve le système de déverrouillage, ce qui n’est pas a la portée de tout le monde, car c’est une boite« caché », en plus elle même est « verrouillé » (codé, si vous voulez). Celui qui a appuyé sur le bouton était surement un militaire bien formé, et pas un séparatiste quelconque, qui n’étaient même pas organisés a cet époque.

D’ou tous les « efforts » des occidentaux a essayer de nous faire croire - que le BUK a été transporté la veille de la Russie et re-transporté le lendemain de nouveau en Russie. Ce qui est une idiotie sans nom de la part des occidentaux, sauf si ils savent a coup sur que c’est le militaire de l’armée ukrainienne, qui a lancé le missile, et tous les « rapports » essayent par tous les moyens, même les plus ubuesques de le blanchir...