La situation se tend sur le front du Donbass à 10 jours des célébrations de la Victoire de 1945

Alors que les préparatifs pour les célébrations du jour de la Victoire et du jour de la République battent leur plein à Donetsk, sur le front, depuis trois jours maintenant, les bombardements se font de plus en plus nombreux et de plus en plus meurtriers.

Après une relative accalmie lors des vacances de Pâques, le nombre de violations quotidiennes du cessez-le-feu est reparti à la hausse depuis trois jours menant le total à 280 violations sur la semaine écoulée (dont 53 rien que les dernières 24 h), et les destructions et victimes avec.

Les 1097 obus de mortier, d'artillerie et de chars d'assaut qui ont été tirés cette semaine, ainsi que les nombreux pièges et mines installés par les groupes de sabotage ukrainiens, ont fait trois morts et 15 blessés (dont neuf civils, y compris quatre juste ces dernières 24 h) parmi les citoyens de la République Populaire de Donetsk (RPD), et détruit ou endommagé 17 habitations.

Ce matin même, à 6 h, l'armée ukrainienne a utilisé les chars d'assaut qu'elle a installé à Avdeyevka, pour tirer sur le quartier Nord-Ouest de Makeyevka, à 9 km de la ligne de front, endommageant sévèrement un immeuble de deux étages, dans lequel 26 personnes dont 4 enfants se trouvaient. Par chance aucun n'a été tué ou blessé. Près de Khartsyzk, c'est une bombe constituée de deux obus de 152 mm à radio-commande qui a été désamorcée sur une route, avant qu'elle ne fasse des victimes parmi les civils ou les observateurs de l'OSCE (cette route étant souvent empruntée par leurs patrouilles).

Voir la vidéo prise par Patrick Lancaster (en anglais) :

Et hier c'est le personnel d'une station de pompage située près de Kroutaya Balka qui ont été pris pour cibles par les tirs de l'armée ukrainienne. Les employés se rendaient en voiture sur leur lieu de travail, lorsque les véhicules ont été pris sous les tirs des soldats ukrainiens. Une des voitures a été sévèrement touchée, et une balle a frôlé de très près l'un des employés.

Malgré les belles déclarations du côté ukrainien concernant la mise en œuvre des accords de Minsk suite à la mort d'un observateur de l'OSCE, la MSS de l'OSCE n'arrive plus à travailler correctement côté ukrainien, se voyant refuser systématiquement l'accès aux sites de l'armée ukrainienne, ce qui se ressent dans les rapports, où désormais seules les armes présentes sur les terrains d'entraînement sont mentionnés. Les observateurs russes de l'OSCE sont d'ailleurs devenus les cibles privilégiées de ce genre de blocage, et de menaces de la part des soldats ukrainiens.

Cela indique clairement que Kiev tient à cacher le nombre de canons, de chars, etc, qui se trouvent en dehors des zones de stockage où ils devraient se trouver. Et si on veut savoir pourquoi, il suffit d'écouter le vice-ministre de la Défense ukrainien, Igor Pavlovsky, qui a déclaré hier que les accords de Minsk sont utilisés par l'Ukraine pour préparer ses troupes à une escalade, et entre autre les forces spéciales, il a aussi déclaré que l'armée ukrainienne était prête à faire appliquer la loi martiale si elle était déclarée. Quant au président de l'administration régionale de la zone de l'oblast de Donetsk sous contrôle ukrainien, il dit clairement que l'Ukraine devrait non seulement récupérer le Donbass, mais aussi la région de Rostov-sur-le-Don en Russie. Je pense qu'il est difficile d'être plus clair.

Sauf que la préparation que le vice-ministre vante, est très loin d'être au niveau que la propagande ukrainienne lui prête. Entre le manque d'essence, l'alcoolisme, et les manquements aux règles de sécurité, les soi-disant entraînements de l'armée ukrainienne relèvent souvent du camping en plein champ, durant lequel les soldats picolent, et finissent par s'entre-tuer ou par commettre des crimes dans les localités voisines. Ainsi durant la semaine écoulée, deux soldats de l'armée ukrainienne sont morts pendant de tels entraînements, et six sont poursuivis en justice pour viol, vol ou hooliganisme. Elle est belle l'armée ukrainienne y a pas à dire…

Et sur le front ce n'est guère mieux, certaines unités comme la 72e brigade ne sont même plus fournies correctement en nourriture, soi-disant à cause d'un problème de contrat avec la compagnie de chemin de fer qui doit l'acheminer. Résultat les soldats n'ont plus droit qu'à un repas par jour… Pour éviter les désertions, émeutes et mutineries inévitables, le SBU et la garde nationale servent de chiens de garde aux autorités ukrainiennes (eux sont très bien nourris par contre).

Malgré cela les désertions et démissions se multiplient dans l'armée ukrainienne. Ainsi rien qu'au sein des unités aéroportées, 1 000 soldats dont 170 officiers ont donné leur démission, refusant d'aller tuer des civils et de devenir ainsi des assassins.

En Ukraine pendant ce temps-là, le fascisme se cache de moins en moins. Comme le conseil de la ville de Kiev qui a voté une motion pour faire de l'année 2017 à Kiev l'année de l'UPA (l'armée insurrectionnelle ukrainienne). Le mouvement qui a tué des centaines de milliers de Polonais, de juifs, de Russes, et de tziganes pendant la seconde guerre mondiale aux côtés des nazis. En clair 2017 à Kiev pourrait être l'année des nazis. Et l'UE soutient les autorités ukrainiennes, et donc çà par extension. L'argent des contribuables européens sert à soutenir financièrement un état fasciste et nazi. Tout va bien…

Et si vous avez besoin encore d'une preuve de la réécriture complète de l'histoire qui est faite en Ukraine, voilà que les autorités ont décidé de poursuivre en justice un vétéran de la seconde guerre mondiale de 94 ans, pour avoir liquidé en 1952 un membre de l'OUN (mouvement dont découle l'UPA sus-mentionnée). C'est comme si chez nous on poursuivait des soldats français qui avaient traqué des nazis après la seconde guerre mondiale.

Qui dit état fasciste dit museler la presse, et les chaînes et radios délivrant autre chose que la propagande officielle font clairement partie de celles que les autorités actuelles de Kiev ne veulent pas voir être écoutées par les Ukrainiens (des fois que cela leur montrerait la vérité, et que cela démonterait leur propagande délirante). Ainsi, Tourtchinov a déclaré que bloquer les chaînes et radios « anti-ukrainiennes » (en clair les chaînes russes et celles de la RPD et de la RPL) était sa priorité. Si çà c'est de la démocratie, alors Hitler, Pinochet et Mussolini étaient de grands démocrates…

L'horloge tourne et l'Ukraine s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres, et elle est prête à tout pour entraîner ses voisins avec elle. Si personne en Europe ne bouge, elle finira par y arriver, et chacun en paiera les conséquences. Même ceux qui pensaient que le Donbass c'est loin, et que tout cela ne les concernait pas.

Christelle Néant

