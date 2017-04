Laisser-faire occidental dans le Donbass et en Syrie - La communauté internationale a les mains couvertes de sang

Salut Christelle..

il faut au moins remonter à 1812, voir avant mais je n’ai pas fait de recherches encore quand il s’agit de la Russie..car il ne s’agit que de cela dans cette zone géographique et de démence occidentale sinon sur l’acteur principal.....Napoléon et la France oui déjà la France contre la Russie, Hitler et la Germanie déjà encore et toujours contre la Russie , et finalement on peut dire aussi les usa et leurs tentatives de voler la Russie à ses habitants, par la Géorgie, la Tchétchénie et l’Ukraine et et ...

L’ Ukraine qui est pour ces gens un endroit sur une carte à coté de la Russie..rien de plus..

Ukrainiser un pays est facile..vider les prisons , repérer les plus tarés, les plus déments..en faire une organisation pour détruire , leur procurer statut social, argent...et cela suffit..même chose avec daech ou n’importe quel « terroriste » d’état...

Effectivement cet occident n’en finit pas avec la violence, les guerres, le vol, les menaces, les crimes de masse etc pour finalement aujourd’hui essayer de s’ auto détruire..enfin ses propres populations qui jusqu’à présent n’en avait rien à faire de notre bordel colonial tant que la vie matérielle était assez douce et que le futur pouvait sembler radieux..

il est dit : La preuve : aucune plainte de Merkel suite à cette interview pourtant parue dans un média allemand ! Une faute lourde de la part de l’un des garant des accords de Minsk, que la Russie ne manquera certainement pas de rappeler la prochaine fois que l’Europe hurlera au non respect de ces accords par la Russie.

comme je le dis souvent : la deuxième guerre mondiale n’a jamais été fini..elle est encore en cours...

CQFD