Le 1er mars, future journée d’adieu à l’Ukraine - Le Donbass retourne le blocus contre l’Ukraine en proie aux luttes entre oligarques

Suite à la déclaration d'hier concernant l'ultimatum des autorités des Républiques Populaires de Donetsk et Lougansk (RPD et RPL) à propos du blocus total qui frappe désormais le Donbass, le chef de la RPD, Alexandre Zakharchenko, a tenu à préciser ce qu'impliquait cet ultimatum.

« Notre déclaration commune avec le chef de la RPL, contenant l'exigence de lever le blocus, a été publiée plus tôt. Je voudrais souligner qu'il ne s'agit pas que de débloquer les voies de transport, mais aussi du ré-enregistrement de toutes les sociétés ukrainiennes travaillant sur notre territoire au sein du cadre juridique de la République Populaire de Donetsk. La date butoir est le 1er mars à minuit. Si cela n'est pas fait par les propriétaires, alors toutes ces entreprises passeront sous notre contrôle, » a déclaré Alexandre Zakharchenko.

Cette nationalisation de force, à laquelle les autorités ne voulaient pas se résoudre jusqu'ici a été rendue obligatoire par la fermeture de l'usine métallurgique de Yenakievo et d'autres suite au blocus.

« Nous ne pouvons pas laisser des milliers de personnes sans travail et moyens d'existence, les usines doivent être relancées. C'est pourquoi cette décision a été prise. Cela concerne toutes les sociétés qui n'ont pas été enregistrées au sein du cadre juridique de la RPD : des stades aux hôtels, etc, » a souligné le chef de l'état.

Réuni en session plénière d'urgence, le parlement de la RPD a voté à l'unanimité les amendements à la loi fiscale exigeant que les sociétés, dont les propriétaires ne résident pas en RPD, concluent un accord avec les agents fiscaux de la République avant le 1er mars.

Devant les craintes de manques de débouchés, le chef de l'état a indiqué que les différents ministères concernés se chargeraient d'en trouver, et qu'une entité distincte sera crée afin de coordonner le travail des sociétés ainsi nationalisées, et réorganiser les cycles de production afin de les harmoniser avec les besoins du marché russe.

« Cette décision mûrissait depuis longtemps. Plus d'une fois, on m'a demandé comment on pouvait laisser les propriétaires de certaines entreprises payer des impôts en Ukraine tout en opérant sur notre territoire. J'ai toujours dit que nous ferions tout en temps voulu. Maintenant le temps de l'action est venu. Il y a énormément de travail à faire. À court terme, nous devrons reconstruire l'économie de toute la région, remplacer complètement les débouchés des géants industriels. À l'heure actuelle, notre principal objectif est de fournir aux travailleurs de ces entreprises un emploi et un salaire respectable. Un centre spécial a été créé à cet effet sur mon ordre. Il est constitué entre autre des organisations syndicales œuvrant à la protection des droits des travailleurs. Je pense que nous allons alimenter environ 70% du budget grâce à l'exploitation régulière de ces installations industrielles. Bien sûr, cela n'aura pas lieu demain, il faut du temps. Toutefois, une telle mesure constituera un soutien financier sérieux pour notre budget », a déclaré le chef de l'état. Selon lui, il faudra jusqu'à deux mois pour relancer les entreprises sous la juridiction républicaine, en tenant compte de l'aide de la Russie.

Bien sûr, le chef de la RPD s'attend à une réaction violente de la part de l'Ukraine suite à cette nationalisation forcée (car il ne s'attend pas à ce que les sociétés ukrainiennes obtempèrent volontairement), et comme la Russie a retourné les sanctions économiques contre l'UE, la RPD a retourné le blocus contre l'Ukraine.

« Je pense que ça va commencer à être la panique à Kiev. Le 1er mars pourrait être appelé le jour de « L'adieu à l'Ukraine ». Les autorités ukrainiennes espéraient qu'après avoir mis en place le blocus ils nous feraient souffrir. Mais ils se sont lourdement trompés : ce n'est pas nous qui avons besoin de charbon ukrainien, nous n'avons pas besoin de ferraille, c'est eux qui ont besoin de tout cela. Et lorsqu'ils déclarent qu'ils vont aussi bloquer le transport par la route, ils oublient que nous aussi nous pouvons décréter un blocus. Nous pouvons non seulement rejeter leurs produits, mais le point le plus important est que nous ne laisserons plus leurs camions venir ici. Nous n'avons pas besoin de l'Ukraine, mais l'Ukraine a besoin de nous. Le blocus est une énorme erreur de Porochenko. Il finit mal ! L'Ukraine a « formé » notre économie avec les épreuves les plus difficiles depuis 2014 ; maintenant notre économie est plus force que l'économie ukrainienne. Qu'ils réussissent à enlever les radicaux des rails ou non, cela nous est égal. Si vous ne voulez pas de charbon, vous allez geler, nous trouverons à qui le vendre. Nous n'avons déjà plus aucun intérêt à commercer avec l'Ukraine, par conséquent ils ne peuvent pas dicter leurs conditions. Et ils ne recevront plus notre charbon. La situation a fondamentalement changé - maintenant l'Ukraine est soumise au blocus imposé par la RPD et la RPL, » a-t-il déclaré.

Sur la responsabilité du blocus, certains comme Oleg Tsariov (que je rejoins sur ce point), imputent ce dernier aux luttes intestines pour le pouvoir entre Igor Kolomoïsky, Petro Porochenko et Rinat Akhmetov, le premier essayant de détruire économiquement les deux autres afin d'accéder au pouvoir, à la tête de l'Ukraine :

Cette guerre des oligarques où chacun cherche à tirer à lui la couverture, est en train littéralement de faire imploser l'Ukraine. La politique américaine en Ukraine, qui a consisté pendant des années à utiliser ces oligarques afin de choisir les dirigeants du pays, et modeler sa politique, vient de montrer une fois de plus quels germes de chaos elle porte en son sein.

En ne sélectionnant et promouvant que les plus corrompus et les plus vénaux, les USA ont créé un véritable nid de crotales, où chacun est prêt à tout, même à détruire le pays, pour quelques billets de plus et un peu de pouvoir. Voilà où en est actuellement l'Ukraine, pas encore morte, comme le chante son hymne national, mais elle n'est désormais plus en vie que sur le papier, et dans l'attente du coup de grâce que ses « élites » ne manqueront pas de lui porter pour quelques pièces d'argent.

Christelle Néant

