Le cessez-le-feu est mort, vive le cessez-le-feu - Nouvelles destructions dans le village de Zaïtsevo suite aux bombardements des FAU

Tourtchinov a donné une interview a la BBC :





Ou il promet de reprendre bientôt tous les territoires séparatistes





* Je vois que les accords de Minsk n’existent pas pour lui.

En revanche pour la Russie, (pour pouvoir soit-disant lever les sanctions), on exige que la Russie respecte les accords de Minsk, alors que la Russie n’est pas partie prenante des accords de Minsk, elle est seulement co signataire avec la France et l’Allemagne.