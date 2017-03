Le commandant de l’OTAN en Europe appelle à armer l’Ukraine jusqu’aux dents

La France va commencer à s’inquiéter de ce qui se passe en Ukraine le jour où elle verra des migrants ukrainiens à Calais.

En attendant foutez vous sur le gueule, tout le monde s’en fiche.





Pour ce qui est de l’OTAN, Trump vient de donner une facture à Merkel et cette dernière a bien l’intention de ne pas l’honorer. On peut donc dire que l’OTAN c’est fini n’en déplaise à Poutine et ses acolytes qui devront se trouver d’autres bouc émissaires





Pour ce qui est la Pologne qui est un pays indépendant et faisant partie de l’UE. Elle fait ce qu’elle veut et invite qui elle veut sur son sol et en a rien à battre des gesticulations d’un holligarque de pacotille