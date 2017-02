Le commandant du bataillon Somali, Mikhail Tolstykh (Givi), a été assassiné à Donetsk

Quelques mois après le commandant Motorola, et quelques jours à peine après l'assasinat du commandant de la milice populaire de Lougansk dans l'explosion de sa voiture, l'Ukraine poursuit sa logique terroriste.

Ce matin, c'est le commandant du bataillon Somali des forces armées de la République Populaire de Donetsk (RPD), Mikhail Tolstykh (surnommé Givi), qui a été assassiné à Donetsk suite un attentat terroriste qui a eu lieu à son bureau. Un homme a tiré au lance-roquettes Shmel sur le bâtiment, avant de prendre la fuite. L'homme est actuellement recherché par les forces de sécurité de la république. Cela a été rapporté par le commandement opérationnel de la RPD.

« Aujourd'hui, à 06 h 12, suite à un attentat terroriste, le commandant du bataillon Somali, le colonel Mikhail Tolstykh, plus connu sous le surnom de Givi, a été tué. Ceci est la poursuite de la guerre terroriste menée par la junte de Kiev contre le Donbass », a déclaré le commandement de la RPD.

Le commandant Givi avait participé à la guerre dès les premiers jours, et avait participé à la bataille d'Ilovaïsk, sa ville de naissance. Il avait aussi participé à la bataille de Slavyansk, et à celle de l'aéroport de Donetsk. Il était devenu mondialement célèbre après la publication en octobre 2014 d'une vidéo le montrant continuer à fumer paisibilement dehors alors que des roquettes de Grad tombaient non loin de sa position, et que des éclats tombaient même à ses pieds, sans susciter plus de réaction de sa part.

La sécurité a été renforcée dans toute la République Populaire de Donetsk, et la population a été encouragée à signaler au MGB ou à la police toute personne ou objet suspect.

Avant l'offensive ukrainienne qui s'annonce, il semble bien que les services de sécurité ukrainiens aient décidé de décapiter les forces armées des deux républiques populaires, espérant ainsi obtenir la victoire.

Christelle Néant

