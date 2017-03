Le Donbass mène pas à pas son intégration avec la Russie et s’éloigne d’une Ukraine en pleine désintégration

Comme je l'avais écrit dans un article précédent, la logique suicidaire des autorités de Kiev est en train de disloquer le pays. Et chaque jour qui passe rend cette dislocation de plus en plus visible.

Suite aux sanctions envisagées contre les banques russes, la Sberbank (7e banque du pays) a annoncé chercher à sortir le plus rapidement possible du marché ukrainien, c'est-à-dire du bourbier économique, financier mais aussi politique qu'est devenue l'Ukraine.

Cette annonce est un très mauvais signal pour l'Ukraine, car cela signifie clairement une fuite de capitaux, mais aussi une future perte de taxes, le chômage pour 2 000 personnes, et une perte d'investissements dont le pays a pourtant un besoin vital.

Sans parler de l'image du pays à l'international et des autres banques qui pourraient à minima arrêter d'investir dans un ex-pays tel que l'Ukraine, et à maxima imiter la Sberbank. Si la Sberbank sort du marché ukrainien, le secteur bancaire du pays risque fort un effondrement fatal par effet domino.

Et ce ne sont pas les nouvelles en provenance du FMI qui vont redonner le sourire aux Ukrainiens. Car suite à la légalisation par l'état ukrainien du blocus total du Donbass qui avait été lancé au départ par les groupuscules nazis, le FMI a retiré de son agenda les discussions qui devaient avoir lieu concernant la prochaine tranche à accorder à l'Ukraine.

Le milliard de dollars promis par le FMI est donc désormais mis en suspens, car pour l'institution, ce blocus change totalement les paramètres macroéconomiques ukrainiens, et pas en bien. Le FMI est bien conscient que ce blocus va plomber l'Ukraine et exige que le pays revoit sa copie concernant l'accord qui permettra d'obtenir le milliard.

En clair : pour obtenir son su-sucre, l'Ukraine va devoir se déshabiller un peu plus. Après la réforme des retraites et celle de la vente des terres agricoles, une députée européenne Lettonne a découvert par inadvertance, dans son propre pays, que du tchernoziom ukrainien était à vendre en sacs, comme on vend du compost.

Après avoir vendu ses terres aux entreprises de l'agro-business qui veulent y faire pousser des OGM, voilà que l'Ukraine vend sa précieuse terre, morceau par morceau, aux pays européens, pour que les habitants de l'UE puissent avoir de jolies tomates dans leur jardin.

Quand on lit cette nouvelle, on se demande si on n'a pas plongé en plein cauchemar ou dans la quatrième dimension. Quelle sera la prochaine étape de cette Ukraine post « révolution de la dignité » (on se demande d'ailleurs où est la dignité quand un pays en vient à vendre sa terre comme du vulgaire compost) ? Qu'est-ce que l'Ukraine vendra après morceau par morceau ? Ses habitants ?

Et au milieu de ce bourbier infâme, Porochenko, mis devant la gabegie accomplie face au FMI, essaye désormais de se défausser de sa responsabilité. Le soi-disant président ukrainien se réveille un peu tard lorsqu'il dénonce le fait que le blocus du Donbass était irresponsable au vu de la frontière que partagent les Républiques Populaires de Donetsk et Lougansk (RPD et RPL) avec la Russie, et que la seule chose que ce blocus a réussi à faire c'est pousser encore plus les deux républiques dans le giron russe, et les éloigner de l'Ukraine.

Bravo Watson, mais tu te réveilles un peu trop tard, le mal est fait, c'était avant d'agir qu'il fallait réfléchir, pas l'inverse. Il est désormais trop tard pour dire que les groupes nazis ukrainiens qui ont organisé ce blocus devront répondre de leurs actes. Ils n'ont quasiment jamais eu à répondre de leurs crimes depuis le Maïdan, pourquoi cela changerait-il maintenant, alors que l'état ukrainien se décompose à vue d’œil et que le peu d'autorité qu'il avait fond comme neige au soleil ? L'Ukraine devient une entité néo-féodale, comme l'avait prédit Tetiana Montian.

La preuve en est sur le point de passage de Stanitsa Louganskaya, seul point de passage autorisé entre l'Ukraine et la RPL. Les bataillons nazis qui tiennent ce point de passage, créent artificiellement des files d'attente interminables depuis la mise en place du blocus total, et vendent ensuite les places dans la file d'attente. Prix de départ : 200 hryvnias. Résultat, certaines personnes attendent depuis des jours de pouvoir franchir le point de passage. Du cynisme à l'état pur que rien ni personne n'est plus en mesure de sanctionner.

Lancée dans son saut de l'ange, l'Ukraine continue ses provocations et tentatives d'attaques stupides. Ainsi, hier, deux pelotons de l'armée ukrainienne ont tenté de percer les lignes de défense de la RPD dans le Sud de la république (près de Kominternovo). Cette tentative a échoué lamentablement, après 12 morts et 14 blessés côté ukrainien. Deux véhicules de combat d'infanterie et un char d'assaut ont aussi été détruits. Côté RPD, l'armée a eu à déplorer trois morts et deux blessés pour la journée d'hier.

Et ces tentatives d'attaques ne promettent pas de diminuer alors que de plus en plus d'officiels en Ukraine disent ouvertement que le conflit du Donbass ne se réglera pas par la diplomatie mais par les armes, comme Iouri Bereza du front populaire, qui a appelé à créer une armée ukrainienne puissante pour vaincre le Donbass.

Un joli fantasme qui risque se heurter à la réalité : 78 % des Ukrainiens sont prêts à soutenir la séparation du Donbass si cela met fin à la guerre. Sans compter qu'au vu de l'intégration croissante du Donbass avec la Russie, une attaque de grande envergure de l'armée ukrainienne risquerait fort de se heurter à bien plus que la milice populaire.

Car suite aux réunions qui ont eu lieu en Crimée entre Alexandre Zakharchenko, Igor Plotnitsky et des officiels russes, lors desquelles le chef de la RPD avait annoncé ses certitudes sur une future intégration du Donbass au sein de la fédération de Russie, les jalons de cette future intégration commencent à être posés.

Ainsi dans la lignée des propositions de coopération économique et commerciale entre la Crimée et le Donbass, les deux régions non reconnues internationalement ont décidé de créer une entreprise commune qui permettra de faciliter les échanges commerciaux malgré les sanctions.

Cette Union Économique Crimée-Donbass travaillera dans la droite ligne du Comité d'Intégration Russie-Donbass qui a été créé lors de ces réunions en Crimée.

Un site internet a été lancé, afin de communiquer sur les actions de ce comité d'intégration. À l'issue de la première session de ce comité, le 17 mars, Alexandre Zakharchenko a détaillé les objectifs de ce comité et les actions déjà prévues.

« Aujourd'hui nous avons discuté des domaines culturel et éducatif. Plus de 500 événements dédiés à la culture et au sport sont prévus. À l'heure actuelle, l'économie de la RPD est en voie de croissance. Par conséquent, trouver des débouchés pour nos produits et obtenir des matières premières de la fédération de Russie sont nos objectifs principaux. Le processus est en cours, nous verrons les résultats de notre travail très bientôt et nous en informerons bien sûr le public, » a déclaré Alexandre Zakharchenko.

Sans verser dans les espoirs insensés, la machine est belle et bien lancée pour une future intégration, pas à pas, du Donbass au sein de la fédération de Russie. L'intégration sera d'abord économique, sociale, culturelle et humanitaire. Puis étendue petit à petit jusqu'à ce que le Donbass arrive au bout du même processus que la Crimée il y a trois ans. Et comme les Criméens, la population du Donbass pourra certainement se féliciter d'avoir fait ce choix, et d'avoir quitté le radeau de la méduse qu'est devenue l'Ukraine.

Christelle Néant

