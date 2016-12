« Le modèle britannique de la régulation du lobbying » 

Le résultat de cette interprétation très libérale de la loi de 2014 est la création d'un corpus de règles non contraignantes à destination des lobbyistes et précédant les mesures contraignantes pour « garantir la conformité aux exigences légales ». L'actuelle Officier en charge du Registre légal des lobbyistes confirme cette analyse lorsqu'elle indique que : « La mise en conformité et les sanctions qui me sont loisibles sont la dernière étape d'un processus, qui commence avec le dialogue, la discussion et la recherche de l'adhésion. »