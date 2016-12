Le site du Bilderberg piraté par Anonymous et HackBack : message non équivoque aux 1% de la population la plus riche

@Aristide

Il se trouve que ceux qui vivent au jour le jour n’ont absolument pas le temps de se plaindre, de manifester, s’informer et autres activités « dilettantes » de ce genre...

Seul, les « favorisés » ont le temps de se battre et changer les choses, il est normal que ce soit ceux là que vous entendiez le plus, parce que précisément, ce sont les seuls à en avoir la possibilité et la capacité.

Oui, ce sont le « bobos » qui manifestent le plus généralement et pour cause.

Mais dites nous ? Mis à part, cracher par terre devant eux et les maudire parce qu’avec leurs chaines en or il s’identifie aux porteurs de chaine de plomb.Qu’est ce que vous nous conseillez ?

vous réalisez que dans votre commentaire, de justicier sert surtout les 1% ?