Le Tibet sous pression à l’approche du 10 mars 2017, anniversaire du soulèvement de 1959

Depuis le soulèvement des Tibétains à Lhassa en 1959, la situation des droits de l'homme au Tibet n'a fait qu'empirer. Récemment, les manifestations de 2008 au Tibet furent lourdement réprimées par les autorités chinoises (plus de 200 morts et 5 000 prisonniers, condamnés à de lourdes peines de prisons et à des exécutions). Depuis 2009, au moins 145 Tibétains se sont immolés au Tibet par le feu pour demander la liberté. En exil, les Tibétains et leurs représentants élus démocratiquement continuent de proposer aux autorités chinoises de dialoguer sur un statut d’autonomie réelle du Tibet, pour la sauvegarde de la culture tibétaine, en association avec la Chine, lui laissant les Affaires étrangères et la défense.

La disparition depuis 9 ans d' un écrivain tibétain de Tsawagong (Chamdo), Tsawa Danyuk, et dont la famille en est venu à conclure récemment à sa mort illustre l'effet de cette répression sur les intellectuels au Tibet. Tsawa Danyuk, alias Lodroe Palden, a disparu dans le comté de Dzoege en avril 2008 après avoir posté un message sur internet disant être harcelé par des agents de la sécurité chinoise. Ses proches l'ont recherché dans les prisons et postes de police dans une cinquantaine de comtés du Gansu, du Sichuan, du Qinghai et de la Région Autonome du Tibet.

Dans une maison près du monastère de Dzoege, où il avait loué une chambre, ils ont trouvé de vêtements, une radio et des livres. Son ordinateur portable où il avait écrit un livre sur l’histoire tibétaine a disparu.

Disparus, nous ne les oublions pas. Partout dans le monde, le 10 mars 2017, les Tibétains en exil manifesteront pour commémorer le 58ème anniversaire du soulèvement tibétain de 1959. Nous pouvons aussi démontrer notre solidarité en participant à la manifestation de la Communauté tibétaine en France à Paris le vendredi 10 mars 2017 à partir de 15h, au Trocadéro, Parvis des droits de l’homme. Une marche se dirigera vers l’ambassade de la République populaire de Chine, avenue George V à Paris. La manifestation se terminera vers 19 heures. Parce que la paix et la non-violence dans le monde nous concerne tous, soyons à leur côté pour la liberté au Tibet comme en Chine.