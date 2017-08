Le tournoi international de MMA qui a eu lieu à Donetsk pour la fête des Mineurs a vu la victoire de l’enfant du Donbass

Samedi 26 août 2017, en soirée, a eu lieu à Donetsk pour la fête des Mineurs, un tournoi international de MMA, où se sont affrontés des combattants locaux et des combattants venus de l'étranger. Entre autre, le combattant croate Maro Perak, et Nikita Krylov, qui s'il vit et s'entraîne en Russie, est originaire du Donbass (région de Lougansk).

Il s'agissait du premier tournoi international de MMA organisé à Donetsk. Ce dernier a réuni plus de 20 000 habitants de la région dans le stade Olympique de Donetsk. Environ 1 000 personnes étaient même venues des zones du Donbass occupées par l'armée ukrainienne pour assister à ces combats.

Parmi les officiels présents, se trouvaient bien sûr le chef de l'état, Alexandre Zakhartchenko, mais aussi Edouard Bassourine, Denis Sinenkov, Denis Pouchiline, et bien d'autres, qui étaient venus encourager les athlètes du Donbass.

Le tournoi avait été précédé, deux jours auparavant, par un entraînement public durant lequel les combattants ont pu faire démonstration de leur savoir-faire, et exprimer devant la presse la façon dont ils envisageaient leur futur combat :

Si Nikita était sûr de lui mais sans ostentation, l'interview de Maro Perak montrait un combattant très (trop ?) sûr de lui.

Lors des neuf combats qui ont ponctué ce tournoi de plus de quatre heures, se sont affrontés entre autre Vasily Kourochkine de Yekaterinbourg contre Renat Latifov, du village de Granitnoye dans le Donbass, le jeune frère du combattant favori de la soirée (Nikita Krylov) Igor Krylov, quant à lui a affronté son compatriote de Lougansk Nikita Svistkov.

Le combat principal et le plus attendu, fut bien sûr celui entre Nikita Krylov qui est originaire de Krasnyi Loutch, et le croate Maro Perak. C'est l'enfant du Donbass, Nikita, qui sous les applaudissements et les encouragements passionnés de tout le stade Olympique de Donetsk, a gagné cette rencontre en deux rounds.

Clin d’œil amusant du destin, en ce jour de fête des Mineurs, c'est justement le combattant surnommé « Le mineur » (Nikita Krylov) qui a remporté le dernier combat de ce tournoi.

Regardez la vidéo de ce combat prise par Patrick Lancaster (en anglais) :

Nikita a reçu sa coupe des mains d'Alexandre Zakhartchenko, qu'il a remercié pour avoir permis d'organiser un tel événement à Donetsk.

Une vidéo reprenant les meilleurs moments des neuf combats sera publiée sous peu. Encore un peu de patience et encore bravo à Nikita pour sa superbe performance.

Christelle Néant

Voir l'article sur DONi