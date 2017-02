Le vieux prétexte de la Crimée qui justifierait tout

Alors que Kiev se relance depuis quelques semaines dans une offensive au Donbass, l'aveuglement médiatique délibéré en Europe et aux USA se prolonge, se justifiant toujours au moyen de la même vieille et pitoyable recette : « L'annexion » de la Crimée rendrait impossible toute attitude conciliante envers la Russie et, par association primaire, envers la population du Donbass...

Un prétexte à toute épreuve !

Alors que Kiev se relance depuis quelques semaines dans une offensive au Donbass [1], son but est atteint : Les hostilités reprennent massivement. L'aveuglement médiatique délibéré en Europe et aux USA (si ce n'est la transformation des faits) se prolonge, se justifiant toujours au moyen de la même vieille et pitoyable recette : « L'annexion » de la Crimée rendrait impossible toute attitude conciliante envers la Russie et, par association primaire, envers la population du Donbass trop "pro-russe". L'arrivée de Trump semble d'ailleurs ne rien changer de ce côté là de la part des USA, si on en croit la toute récente déclaration de la nouvelle représentante des Etats-Unis à l'ONU [2] alors que Kiev bombarde de plus belle, se plaignant des ripostes. Il reste donc bien au moins un sujet sur lequel la furieuse Union Européenne approuve encore la politique des Etats-Unis dont elle feignait soudainement de s'indigner à coups de grandes pleurnicheries : Passer sous silence les crimes du gouvernement de Kiev et de ses soudards volontaires plus ou moins officiels, c'est toujours bon à prendre. Nous avions déjà constaté que nos « démocrates » finissaient toujours par s'entendre avec ceux qu'ils qualifiaient parfois eux-mêmes de fascistes, pourvu que ce soit pour casser du russe. Dans ce cas il n'y a pas de cas de conscience, pas de conditions inacceptables et autres ! Qu'on ne s'étonne donc pas si les mêmes objections pro-Kiev usées reviennent sur le tapis, périodiquement depuis 2014, et parfois chez des interlocuteurs fraichement débarqués qui croient être originaux et argumenter comme des génies : « C'est la faute de l'annexion de la Crimée ! Vous ne comprenez donc pas ! »

Il faut cependant reconnaître qu'après les quelques mois qui avaient suivi le putsch de Kiev, l'intoxication massive des cerveaux pratiquée par « Euromaïdan France » avait fini par perdre discrètement sa crédibilité, de sorte à ce que la plupart des français préoccupés par le sujet avaient réappris que :

La Crimée avait été déjà russe bien avant l'URSS, ainsi que le Donbass

La Crimée avait été rattachée administrativement à l'Ukraine par l'URSS sur un caprice de Kroutchev. Il s'agissait donc d'une décision soviétique, n'en déplaise aux « patriotes » du Maïdan. Chose que tout le monde avait auparavant oubliée.

Ceci étant enfin plus ou moins reconnu, les accusations de persécutions envers les « minorités » de la population de Crimée étaient alors restées pendant un moment le principal angle d'attaque. Toutefois, aujourd'hui elles ont pris aussi du plomb dans l'aile [3]. Ne rêvons pas trop pour autant : Le droit à l'autodétermination des peuples n'est plus assez à la mode pour les défenseurs du « monde libre ». Ce n'est donc pas là-dessus que nous nous appuierons car ça leur ferait trop plaisir. Nous aurions droit à une suite de comparaisons rocambolesques et le débat serait sans fin. (Et peu leur importe de savoir ce qui arriverait aux habitants de Crimée si les bataillons Azov, Parvy Sektor et autres faisaient de la presqu'île leur terrain de chasse).

Vient donc le moment d'aborder la théorie de l'embrasement de l'Ukraine suite à la réintégration de la Crimée, rendant ainsi la Russie responsable de la guerre civile ukrainienne. A cette occasion, soyons bons joueurs : Si nous faisons durant dix secondes l'effort de nous mettre à la place de ceux qui comparent fallacieusement la réintégration de la Crimée à des exemples comme l'annexion de la Corse par un pays tiers, nous pourrons observer qu'il y aurait peu de chances que cela provoque une insurrection de la région lyonnaise contre Paris. Chercher l'erreur : Il n'y a pas eu de putsch en France, bien que ce « détail » puisse paraître secondaire à ces spécialistes de la gestion de la paix. Là aussi, si le débat se prolonge, l'interlocuteur risque de se prendre les pieds dans le tapis en avouant le caractère hétérogène de l'Ukraine, pays artificiellement constitué par des territoires arbitrairement rassemblés et dont une partie de la population veut imposer sa vision à tous les autres, tendresse exclue [4].

Il ne reste donc qu'une seule et unique chance pour ceux qui se donnent la peine de chercher des arguments plutôt que d'annoncer les vieilles rengaines périmées : L'aspect juridique de la chose, souvent présenté au moyen de comparaisons très discutables comme le cas de l'Alsace-Lorraine qui pourrait bien se retourner contre les accusateurs, comme nous allons le voir. Car même ceux qui défendent la position de la Russie ont oublié d'insister sur une chose : L'indépendance de la Crimée vis-à-vis de l'Ukraine n'est pas moins juridiquement acceptable que celle de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie. Nous allons voir pourquoi.

Qui a vraiment annexé la Crimée ?

Lors de la dislocation de l'URSS, et en partie en réaction face à la résurgence déjà perceptible du mouvement ultranationaliste en Ukraine, la république autonome de Crimée fut rétablie le 12 février 1991, seule , et suite à un référendum. Ce fut seulement six mois plus tard que l'Ukraine devint à son tour indépendante, tout aussi arbitrairement. Peu sont ceux qui savent que la Crimée fut alors momentanément indépendante avant de redevenir ukrainienne par la force. Il semble en effet que l'Ukraine attacha beaucoup moins d'importance à cette indépendance qu'à la sienne, tant applaudie par les occidentaux :

Le 5 mai 1992, la République de Crimée fraîchement indépendante s'était dotée d'une constitution. Conformément à l'article 1, la dite république était un état autonome et l'abolition de cette constitution était possible exclusivement par la décision du Parlement de Crimée. Un nouveau référendum avait été organisé le 27 mars 1994, portant sur trois questions : l'élargissement de l'autonomie de la République de Crimée, la possibilité de la double nationalité pour les habitants de la Crimée (russe et ukrainienne) et l'élargissement des pouvoirs du Président de Crimée. Les trois mesures furent adoptées à la suite d'un « oui » majoritaire pour chacune des trois questions.

Un an plus tard, le 17 mars 1995, dans le but d'une reprise en main, Kiev eut recours à l'intervention d'unités spéciales ukrainiennes envoyées en Crimée, destituant le président Iouri Mechkov et ainsi, si on se conforme au vocabulaire employé aujourd'hui, annexant la Crimée. Inutile de dire qu'à cette époque l'Europe ne voyait pas cet événement comme digne d'intérêt alors que le Russie avait la tête sous l'eau, sa position de faiblesse lui empêchant toute réaction. Surtout si on tient compte de la docilité de celui qui était au pouvoir à l'époque !

Il y a donc encore deux raisons pour lesquelles la prétendue souveraineté légitime de l'Ukraine sur la Crimée est un non-sens auquel la Russie avait jusqu'alors généreusement consenti pour arrondir les angles et éviter les conflits. Premièrement, la reconnaissance de l'indépendance apparaît, comme on le voit, à géométrie variable. Deuxièmement, il est judicieux de se rappeler que la signature du Mémorandum de Budapest, abondamment cité pour rappeler les engagements des signataires à « protéger l'intégrité territoriale de l'Ukraine », date du 5 décembre 1994 alors qu'à ce moment là la Crimée ne faisait plus partie de l'Ukraine et n'avait pas encore été reprise. L'application des principes du Mémorandum de Budapest serait donc à géométrie variable ? Ou ce mémorandum tant loué ne serait-il finalement pas purement et simplement obsolète ?

Allez, messieurs les défenseurs du droit international selon l'OTAN, cherchez encore un peu. Et à force de détours multiples et variées tels que l'argument de non recevabilité des accords signés avec la défunte URSS (comme par exemple celui de la non-extension de l'OTAN à l'Est [4]), vous finirez peut-être un jour par nous démontrer, sans le faire exprès, que l'Ukraine doit être coupée en deux !

Ce serait drôle si en ce moment des gens ne mouraient pas dans le Donbass, avec l'approbation de cette autoproclamée « communauté internationale » pleurant sur le sort des bourreaux, comme à son habitude, en se satisfaisant de ce vieux prétexte de la Crimée pour se donner bonne conscience. Ou tout au moins donner cette impression car conscience il n'y a guère !

