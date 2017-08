Le village de Zaïtsevo n’a toujours pas droit ne serait-ce qu’à un jour de paix - Nouvelles destructions dues aux bombardements ukrainiens

Nous nous rendons régulièrement dans le village de Zaïtsevo, qui est coupé en deux par la ligne de front, afin d'évaluer l'évolution de la situation, sur ce qui est un des points chauds du front du Donbass.

La veille, des tirs de l'armée ukrainienne ont frappé les zones résidentielles du village. Suite à ces tirs effectués avec des munitions traçantes, un hangar et le garage attenant ont totalement brûlé. Le propriétaire n'a pu que sortir rapidement sa voiture et sa moto. Tout le reste est parti en fumée.

Les positions de l'armée de la République Populaire de Donetsk n'ont pas été épargnées non plus par les bombardements quotidiens que leur infligent les soldats ukrainiens.

Des bombardements facilités par le fait que l'armée ukrainienne a rapproché ses positions de celles de l'armée de la RPD, en avançant ces dernières dans la zone grise, qui est pourtant censée rester démilitarisée d'après les accords de Minsk que l'Ukraine a signé.

Résultat, à certains endroits, les positions ukrainiennes les plus proches ne sont plus qu'à 160 m des positions des soldats de la RPD, au lieu de 300 m auparavant. Des positions qui ont été renforcées, et dont les protection anti-bombardement (les « blindages ») sont clairement visibles depuis les positions de la RPD (voir la vidéo- ci-dessous).

Une proximité dangereuse, au vu des reconnaissances par drone, et des fournitures de nouvelles munitions et de carburant pour les équipements militaires qui ont eu lieu côté ukrainien. Sans parler de l'augmentation des violations du cessez-le-feu par l'armée ukrainienne, qui ne marque aucune pause à l'approche de la fin de l'été.

Si cette tendance se poursuit, l'automne risque bien d'être chaud dans le Donbass, et pas seulement à cause des températures caniculaires.

Christelle Néant

