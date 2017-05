Les angle-morts des partisans de l’immigration

The Economist est un partisan déclaré du laisser-faire en matière de migrations. Mais il faut lui reconnaître une véritable honnêteté intellectuelle dans l’analyse des faits, qui l’avait conduit à montrer les conséquences négatives sur le niveau des salaires en Floride. Dans un papier récent, où il vante les gains des migrants diplômés, il montre aussi que ceux qui sont peu diplômés ont un coût…

Dogmatisme idéologique contre réalité et démocratie

Les débats sur l’immigration échappent trop souvent à la nuance. Dans ce nouveau papier, The Economist défend l’intérêt économique de laisser venir les migrants aux Etats-Unis, en s’appuyant sur le gain économique pour la société des migrants très diplômés, qui rapportent plus de 400 000 dollars sur 75 ans . D’abord, il est tout de même malheureux de ne pas penser aux pertes que cela représente pour les pays d’origine. En outre, si cela peut avoir un sens dans des pays qui sont au plein-emploi, cela est beaucoup plus contestable pour des pays comme le nôtre, où 15% de la population cherche du travail, tout en faisant venir des médecines de l’étranger faute d’en avoir formé assez.

Et bien de ses préjugés sont effarants. Alors que la natalité mondiale baisse, n’est-il pas aberrant de vouloir faire reposer l’économie de certains pays sur le fait d’attirer les habitants d’autres pays, les privant de leur capital humain et imposant à certaines personnes des déplacements qu’ils ne souhaitent pas toujours ? Si, et c’est souhaitable, la population mondiale se stabilise, alors de tels mouvements pourraient considérablement appauvrir les pays de départ (comme cela s’est passé en Grèce ou dans les pays Baltes par exemple). Et outre leur coût, les migrations doivent également être gérées en veillant à préserver le mode de vie des sociétés d’accueil, notamment sur le droit des femmes.