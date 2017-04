Ce 7 avril on apprend qu’en violation du droit international les Etats Unis ont mené des actes de guerre contre un pays souverain, la Syrie, bombardement un camps militaire au sud de Homs : une soixantaine de missiles de croisière tirés par l’armée américaine ont visé la base aérienne de l’armée républicaine syrienne de Al Shaerat détruisant plusieurs avions et tuant quatre soldats. Il convient de noter que cette attaque a été réalisée de façon concomitante avec une attaque de Daech à 20 km à l’est de cette base militaire et une attaque des islamistes d’Al Qaida en direction de Lataquié. Démontrant s’il le fallait le but réel de ce viol de la légalité internationale par cette agression.

Les soldats américains accompagnés des forces SDF ont également franchit l’Euphrate à Kusubi à une cinquantaine de kilomètre de Deir Ezz Zorr. Une ville qui a déjà été bombardée par l’aviation américaine alors qu’elle subit un siège affreux conduit par Daech

Les bombardements américains en Syrie menacent la paix mondiale. De fait, la confrontation directe entre la Russie et les Etats Unis est désormais possible à tout moment

JBC pour www.initiative-communiste.fr

La mort d’enfants et de nombreux civils adultes suite à un bombardement imputé à l’armée syrienne régulière permet à tous les va-t-en-guerre du camp euro-atlantique d’appeler, de manière totalement irresponsable, à la guerre totale des USA et de leurs vassaux de l’OTAN contre la Syrie souveraine et son allié russe. Au nom de la France, et sans rien savoir de précis sur les faits, le « socialiste » Ayrault appelle à de nouvelles « sanctions » contre la Russie.

Bien évidemment la mort de nombreux civils, dont des enfants, est odieuse et l’arme chimique doit être interdite partout, ainsi que les autres armes d’extermination massive, à commencer par l’arme nucléaire, dont on a vu les œuvres à Hiroshima, et dont l’usage pourrait à tout moment détruire l’humanité.

Pour autant, on attendrait un peu plus de retenue et de professionnalisme de la part de « journalistes » qui, aussitôt le massacre connu, sans la moindre enquête de terrain et en l’absence de toutes preuves établies de manière contradictoire, accusent l’armée syrienne d’avoir utilisé des gaz Sarin. On sait pourtant que Damas a détruit ses armes chimiques en 2014 en présence d’émissaires américains dont on peut penser qu’en la matière, la complaisance envers Damas et le manque de vigilance ne furent sans doute pas le défaut majeur. Les médias syriens et russes parlent de leur côté d’un entrepôt d’armes chimiques illégalement détenues par l’opposition fanatique, laquelle les destinait au théâtre irakien. Un entrepôt clandestin, donc, que l’armée syrienne aurait bombardé sans en soupçonner, et pour cause, le contenu particulièrement dangereux.

Dans tous les cas, on ne peut considérer que le bombardement massif des forces régulières syriennes par l’US Air Force soit une hypothèse tant soit peu raisonnable. Et le fait que Trump, dont l’orientation politique semble particulièrement imprévisible et influençable, ait menacé d’une intervention américaine unilatérale (idem contre la Corée du nord) montre surtout la dangerosité et l’irrationalité extrême de l’impérialisme américain, toutes tendances confondues, puisque le camp Obama-Clinton n’est pas moins belliciste, et c’est un euphémisme, sur ce chapitre.

On peut se demander aussi si ce dramatique épisode militaire n’arrive pas au bon moment pour permettre aux faucons de Washington d’éliminer la position de Trump qui était jusqu’ici de ne pas faire du départ du président syrien légal un préalable du règlement syrien… Car où a-t-on vu que des puissances étrangères devaient dicter à un pays souverain quel devait être, ou ne pas être, son futur chef d’Etat ? N’est-il pas évident que de tels positionnements à la BHL nourrissent la guerre à outrance et non la recherche d’une paix négociée ?

En réalité, considérer Washington et l’UE, France social-impérialiste de Hollande et Fabius en tête, comme ceux qui peuvent rétablir la paix et la justice en Syrie, après tout ce que ces Etats prédateurs ont fait en Afghanistan, en Libye, en Afrique subsaharienne, en Irak, ces dernières années, c’est comme si l’on confiait à Landru la sécurité des jeunes femmes. C’est au contraire l’impérialisme US et ses petits caniches agressifs « français » qui, au détriment du peuple syrien mais aussi aux dépens du peuple français, de son honneur et de sa sécurité, ont semé la guerre civile et extérieure en Syrie en soutenant des groupes intégristes fanatiques armés jusqu’aux dents, et dotés d’armes terribles par les pétromonarchies du Golfe, ces amies bien connues des droits humains.

En outre, laisser l’impérialisme américain bombarder les forces de l’Etat syrien c’est à coup sûr provoquer un conflit armé potentiellement mondial avec la Russie, alliée à Damas. C’est-à-dire provoquer des centaines de milliers de drames comme celui que vient d’essuyer la population syrienne que l’on prétend protéger.

Le PRCF salue les victimes innocentes de ce bombardement. Il ne fait aucune confiance aux médias impérialistes qui, en France comme dans le reste de l’Occident, sont étroitement contrôlés, soit par des Etats prédateurs, soit directement par de grands trusts de l’armement, Dassault, Lagardère, ou encore par des monopoles intéressés par la « reconstruction » des pays détruits : Bouygues, par exemple.

Pour sortir de ces horribles guerres, qu’a rendues possibles la chute de l’URSS et le délire de toute-puissance que son hégémonie militaire mondiale a déclenché chez les impérialistes US, il faut plus que jamais défendre le droit de tous les peuples à disposer d’eux-mêmes sans ingérence étrangère.

En ce qui concerne la France, il lui faut plus que jamais sortir de l’OTAN et de l’UE, son partenaire stratégique qui soutient les néonazis de Kiev, fers de lance de la « poussée vers l’Est » de l’Axe euro-atlantique.

communiqué de la Commission Internationale du PRCF – 6 avril 2017