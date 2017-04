Les causes de la crise de pénurie des biens de consommation au Venezuela

Le Venezuela n'est pas le premier pays de l'histoire à subir de graves crises de pénurie de biens de consommation. L'URSS s'est effondré à cause du même phénomène après l'effondrement des cours mondiaux du pétrole (1983-1989). Touts les anciens pays "communistes" ont subi le même sort.

Certains disent que s'il y a pénurie au Venezuela c'est que son économie n'est pas diversifiée. Mais l'économie de l'URSS n'était-elle pas diversifiée ? Ne produisait-elle pas des machines-outils, des avions, des voitures, des vêtements, etc. ? Comment, malgré tout ceci, l'URSS était empêtrée dans des crises de pénurie alimentaire chronique ?

D'autres disent que c'est à cause de la sous-production de biens de consommation, mais alors comment expliquer, avant 2008, l'inexistante absolue de la pénurie au Venezuela, puisque cette sous-production y existait depuis longtemps ?

Les économistes ne savent pas [ils le savent mais ils ne sont pas libres de le dire, ça revient à la même chose], en fait, pourquoi au cours de l'histoire des crises de pénurie surgissent alors que ceux-ci (URSS par exemple, etc.) avaient la capacité technique de résoudre ces problèmes.

En réalité, les crises de pénuries des biens de consommation sont liées intimement à un mode de production particulier du capitalisme (que je détaille plus bas). Dans le capitalisme normal (capitalisme de marché), la production des biens de consommation (voitures, maisons, electro-managers, ordinateurs personnels, tablettes, vêtements, médicaments,etc.) s'accroît plus vite que la production des moyens de production (pétrole, mines, matières premières, machines-outils, outils de travail). Cette loi importante de la macroéconomie a été découverte par Karl Marx (Pour consulter sa démonstration : Livre 2 du Capital, section 3, Reproduction élargie du capital total de la société).

En se basant sur cette théorie, on déduit que, lorsque cette loi est inversée c'est-à-dire que si c'est la production des moyens de production qui croit plus vite, au lieu du contraire, la pénurie de biens de consommation devient inévitable et nécessaire. Marx n'a pas cette déduction mais découle naturellement de sa théorie. Evidemment les théoriciens soviétiques ne pouvaient pas le faire (on verra pourquoi). Il a fallu attendre 2016 (soit plus d'un siècle) pour que quelqu'un le fasse.Cela démontre deux choses : 1) que la lutte de classes dans le domaine de la théorie est d'une violence et d'une mauvaise foi inqualifiables. 2) que l'heure de la montée d'une nouvelle classe a sonné grâce au developpement formidable des moyens de communication notamment Internet.

En 1893-1913, les théoriciens des partis social-démocrates (Tougan Baravosky, Lénine, Kautsky, Rosa Luxembourg, S. Boulgakov, etc.) font la conception d'un nouveau mode d'exploitation des salariés producteurs.Le principe de cette exploitation exige que la production des moyens de production aille plus vite que la production des biens de consommation. Comme cela était très peu probable dans une économie de marché,puisque dans celle-ci la production des biens de consommation doit aller plus vite, ils prônent l'étatisation et la planification totales pour contraindre anormalement l'économie à produire plus vite les moyens de production. Résultat : des crises de pénurie tout au long de l'histoire de l'URSS et des autres pays communistes de l'Est.

Lénine, les théoriciens de l'URSS et honteusement les vieux théoriciens universitaires actuels (notamment Etienne Balibar, Pierre Macherey qualifiés de professeur "émerité") ont falisifié sans scrupule la loi importante que j'ai décrit ci-dessus et font ainsi dire à Marx ce qu'il na jamais dit.Les premiers pour mettre en place leur "socialisme" de pénurie et les derniers pour embrouer toute comprehendion de cette loi marxiste.

Le socialisme de l'URSS n'était que du vent, c'était un capitalisme d'Etat. Leur but était d'exploiter la classe salariée mais la condition de cette exploitation (développement plus rapide des moyens de production) implique la pénurie des biens de consommation.

Nous allons voir que le cas du Venezuela est différent des anciens pays "communistes" même s'ils aboutissent tous au même problème de pénurie.Pour les seconds, la pénurie est planifié sans pitié et pour le premier, elle est le résultat de l'anarchie (surproduction de pétrole)

Au Venezuela avant 2008, la pénurie n'existait pas. En effet, avant cette période, les prix du pétrole étaient hauts et le pays exportait sans problème et en échange importait des biens de consommation. L'économie venezuelienne et l'extérieur formait un système (grâce à l'importation) où la production des biens de consommation croissait plus vite. Mais dès que le pays devenait incapable d'exporter le pétrole à cause de la surproduction mondiale, l'importation cesse, l'économie venezuellienne est coupé de l'extérieur, le système explose.

Or, à l'intérieur de l'économie venezuellienne, la production des moyens de production (pétrole) s'accroît plus vite que la production des biens de consommation parce que le taux de profit est très élevé dans ce secteur que dans les secteurs de biens de consommation et cette situation crée d'un côté une surproduction de pétrole et de l'autre côte une pénurie de biens de consommation.

Le développement rapide des moyens de production à l'intérieur du pays était donc compassé par le développement plus que rapide de l'importation des biens de consommation de l'extérieur. Une fois que ce système explose, la crise met à nu le développement anormal de la production des biens de consommation au Venezuela.

Il est clair que si le pétrole continue sa chute, le gouvernement Maduro sera renversé par la droite. Ici, la droite est progressiste parce que lutte contre un mode de production anormale et réactionnaire soit-disant socialiste.

Mais qu'est-ce que la droite ? C'est le chômage de masse, c'est la précarité. La victoire de la droite n'est donc que le début d'un autre combat, pour supprimer cette fois-ci définitivement la propriété privée et le travail spécialisé qui sont les causes suprêmes du chômage et de la précarité que les gouvernements successifs et les partis dominants, par mauvaise foi et par cupidité, cachent au peuple.