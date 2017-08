Les deux premiers bus « Donbass », produits en RPD, sortent de l’usine - 100 devraient être produits d’ici la fin de l’année

Fin 2016, le chef de la République Populaire de Donetsk (RPD), Alexandre Zakhartchenko, annonçait que la république allait lancer sa propre chaîne de production d'autobus, afin de satisfaire la demande interne (car il y a beaucoup de transports en commun en RPD).

La ligne de production, lancée cet été, vient de finir les deux premiers exemplaire du bus « Donbass », qui ont été présentés à la presse le 11 août par le chef de la république. Alexandre Zakhartchenko a même tenu à tester l'un des bus en tant que chauffeur plutôt que comme passager.

« D'ici la fin de l'année, nous prévoyons de produire 100 bus. Les 10 premiers seront envoyés à la ville de Gorlovka, » a déclaré Zakhartchenko lors de la visite de l'usine qui produit ces bus.

Cette priorité accordée à la ville de Gorlovka, avait déjà été annoncée hier, par le chef de l'administration de Donetsk, Alexeï Koulemzine, qui avait expliqué que les besoins les plus urgents se trouvaient à Gorlovka et non à Donetsk.

« Donetsk bénéficie de toute façon du fait que l'usine Donetskgormash a mis en place cette ligne de production. Après tout, cela va inévitablement mener à un effet social complexe. En d'autres termes, si la production de bus est organisée, il y aura inévitablement des entreprises sous-traitantes pour la production des composants et la fourniture des matériaux connexes. Et cela signifie la création de nouveaux emplois, avec des salaires versés de manière régulière et une augmentation des revenus pour le budget, » a ainsi déclaré le chef de l'administration de Donetsk.

D'après le ministère de l'Industrie et du Commerce, les besoins pour ce type de bus urbains et périurbains de 60 places seraient de 900 unités pour la RPD. De plus il est aussi prévu qu'une chaîne de production de tracteurs et de machines agricoles soit mise en place dans la foulée, là aussi pour couvrir les besoins internes.

Comme on le voit, la République Populaire de Donetsk continue de progresser sur la voie de l'autonomie (quelle soit économique, industrielle, alimentaire, énergétique, etc). Peut-être un jour verrons-nous aussi des voitures « Donbass » sortir de cette usine. Qui sait ?

En tout cas ces bus sont une superbe preuve que la RPD est un état à part entière, développé sur les plans technologiques et industriels, et qui possède de bons ingénieurs, ainsi que les connaissances et machines industrielles nécessaires pour produire ce dont elle a besoin.

Christelle Néant

Photos : Life et DAN