Les Etasuniens et les armes à feu : une histoire fusionnelle

Près de la moitié de tous les propriétaires d’armes (49%) disent que la totalité de leurs amis en possèdent. Par contre, parmi ceux qui ne possèdent pas d’arme à feu, seulement un sur dix dit avoir des amis possédant des armes.

Une traduction très approximative qui mène à une conclusion complètement fausse !



Le PEW R.C. écrit dans l’introduction de l’étude :

"Roughly half of all gun owners (49%) say that all or most of their friends own guns. In stark contrast, among those who don’t own a gun, only one-in-ten say that all or most of their friends own guns."



Parmi ceux qui ne possèdent pas d’arme à feu, ils sont 79% à avoir des amis qui en possèdent (voir page 3 de l’étude complète).