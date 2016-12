Les FAU se regroupent près de Debaltsevo et se préparent pour l’offensive - L’OSCE confirme l’agression ukrainienne

L'armée ukrainienne bombarde les positions de la République Populaire de Donetsk (RPL) et se prépare à reprendre l'offensive près de Debaltsevo, a déclaré le porte parole officiel de la milice populaire de la RPL Andreï Marochko.

Image d’archive

« Les Forces Armées Ukrainiennes (FAU) continuent de se regrouper et de déplacer les armes vers la ligne de contact le long de la zone de désengagement près de Debaltsevo, se préparant ainsi à une nouvelle offensive, » a déclaré Marochko.

De violents combats ont éclaté le 18 décembre dans la région de Debaltsevo après que des unités de la 54e brigade des FAU aient attaqué les positions de la RPL près du village de Kalinovka. Ces combats ont fait 10 morts et des dizaines de blessés côté ukrainien, ainsi que deux blessés et deux disparus parmi les soldats de la RPL.

D'après Marochko, les forces ukrainiennes bombardent les positions de la milice populaire depuis lundi 20 h. Il a ajouté qu'ils utilisent pour cela de l'artillerie de 152 mm, des mortiers et des armes légères.

Pendant la nuit du 18 au 19 décembre, les FAU ont bombardé le village de Logvinovo avec de l'artillerie lourde et des mortiers qui ont été sortis des zones de stockage où les armes lourdes retirées du front sont censées être stockées conformément aux accords de Minsk, a rapporté le centre de presse de Lougansk.

Marochko a déclaré que l'armée ukrainienne avait demandé un cessez-le-feu au CCCC afin de pouvoir récupérer les corps des soldats morts ainsi que les blessés du champ de bataille, mais aussi pour pouvoir se regrouper.

« La partie ukrainienne a demandé au CCCC un cessez-le-feu pour récupérer les corps des soldats morts ainsi que les blessés du champ de bataille ».

« Hier soir, la partie ukrainienne a aussi demandé un cessez-le-feu et l'a utilisé pour redéployer ses forces et se tenir prête à des tirs d'artillerie ciblés. Après cela, une offensive vers Debaltsevo a commencé, » a-t-il ajouté.

Le 19 décembre, l'armée ukrainienne a continué à bombarder massivement la zone et les combats se sont étendus tout le long de la ligne de contact de la région de Debaltsevo.

La MSS de l'OSCE a confirmé que les forces de Kiev présentes près de Svetlodarsk avaient lancé une attaque massive contre les positions de la RPL le 18 décembre. Le centre de presse de Lougansk a rapporté que la MSS avait indiqué cela dans son rapport du jour, basé sur les informations reçues le 18 décembre à 19 h 30 :

« Sur une période de six heures le 18 décembre (alors que nous étions dans la zone contrôlée par le gouvernement de Svetlodarsk), la MSS a entendu 700 explosions évaluées comme étant 680 tirs d'artillerie sortants (122mm) à 5-6 km et 8-10 km Nord-Ouest ; et 20 tirs de chars d'assaut sortants à 3-10 km Sud-Ouest, » indique le document.

« Le 18 décembre, la MSS était en contact constant avec les Forces Armées Ukrainiennes et les représentants des Forces Armées de la fédération de Russie au sein du Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu (CCCC) afin de faire cesser les combats. Le CCCC a déclaré que la MSS et eux-mêmes avaient été en contact avec les forces armées et les unités, ainsi que l'un avec l'autre, et avaient transmis que les deux parties étaient crispées », indique aussi le document.

Agence DONi News / Traduction depuis l'anglais par Christelle Néant

Voir l'article sur DONi