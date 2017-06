Les illusions démocratiques de l’Iran

L’Iran devrait prendre exemple sur l’Arabie Saoudite ou d’autres démocracies locales comme le Quatar. Difficile de tricher avec les chiffres, Todd en son temps en se basant sur les chiffres démographiques avait prédit la chute de l’URSS. L’URSS par la suite n’a plus sorti les chiffres car on ne sait pas les modifier, on ne stocke pas les morts ni les nouveaux nés. Toujours en regardant les chiffres démographiques on voit que la transition démographique s’est faite dans les années 80 en Iran. Qui dit transition dit que la femme a son mot à dire vis à vis de ses maternités. Il y a eu une analyse de l’Iran par Bloomberg lors de la fin des sanctions contre l’Iran. Ils se posaient la question si il y avait assez de diplômés pour amortir le choc technologique de l’ouverture. Beaucoup d’universitaires et d’ingénieurs dont une majorité de femmes donc pas de problèmes. Et oui plus de femmes diplômées que d’hommes 55%. Ce ne sont plus des clichés du département d’état US ou de l’OTAN, ce ne sont que des chiffres. On ne peut pas dire que Bloomberg soit un modèles d’obscurantisme religieux, ils n’ont qu’une vision économique. Pour ce qui est de la transition démographique il suffit de regarder le taux de fécondité. L’Iran n’est peut être pas un modèle mais ne correspond pas non plus aux chichés d’une propagande otanesque, les chiffres sont là. Nota : une transition démographique c’est un peut un boulversement de société qui intervient souvent lors de révolution. Ayant aussi des clichés à l’époque, ça ma étonné que ce soit dû à une révolution de barbus mais les chiffres sont là. Depuis je me méfie des clichés surtout ceux de l’OTAN.