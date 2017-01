Les USA et l’Ukraine plongent dans la folie la tête la première, quitte à entraîner le monde avec eux

Alors que le moindre mouvement de l'armée russe sur son propre territoire déclenche une tempête hystérique d'articles des médias occidentaux dénonçant l'agressivité de la Russie, le récent déploiement en Allemagne et en Europe de l'Est d'une brigade blindée américaine constituée de 4 000 hommes, 87 chars Abrams et 144 véhicules de combat Bradley, qui stationnera de manière permanente en Pologne, et qui sera renforcée de 3 000 hommes supplémentaires venant des pays de l'OTAN, ne semble pas émouvoir cette même presse. Pourtant rayon agressivité et provocation juste sous le nez de la Russie c'est aussi évident que le nez au milieu de la figure.

Et alors que les USA jouent au pyromane essayant de déclencher une troisième guerre mondiale en Europe de l'Est avant l'investiture de Donald Trump (le plan syrien ayant échoué lamentablement), il semble que la folie du marionnettiste ai définitivement contaminé sa marionnette ukrainienne.

Deux nouvelles aussi surréalistes qu’aberrantes ont ainsi émaillé cette semaine en provenance de Kiev.

La première a eu lieu la veille du Nouvel An et concerne le « patriarche » Philarète de Kiev (patriarche de l'église orthodoxe d'Ukraine, qui est une église non canonique, et qui n'est reconnue par aucune des églises canoniques).

Ce dernier qui est pourtant censé présider une congrégation religieuse et donc être un exemple de spiritualité et de vertus, n'a rien trouvé de mieux à faire en cette fin d'année 2016 que de bénir les soldats du bataillon Tornado (le fameux bataillon dont les atrocités - viols, tortures et meurtres de civils innocents dans le Donbass - étaient telles que 12 de ses membres sont toujours actuellement jugés à Kiev pour crimes de guerre).

À la demande d'un soldat de prier pour les soldats du bataillon Tornado, le « patriarche » n'a rien trouvé de mieux à répondre que d'appeler à prier pour que Dieu les libère (sic) :

« Nous prierons pour que le Tout Puissant les libère… Ils sont en prison pour l'Ukraine comme Piotr Kalnychevsky (le chef cosaque de Zaporojié qui fut arrêté sur ordre de Catherine II). »

Et pour ceux qui croient à un incident isolé, il faut savoir que c'est déjà la deuxième fois que Philarète bénit des soldats de ce bataillon, puisqu'au début de la guerre il avait décerné au chef de ce bataillon, Rouslan Onishchenko, une médaille de son « patriarcat ». On voit quel genre de valeurs pas franchement orthodoxes ce « patriarche » défend : vol, viols, tortures et meurtres d'innocents.

Et dans la lignée de cette vision très personnelle de la religion chrétienne orthodoxe du « patriarche » de Kiev, Porochenko en a rajouté une couche lors de ses vœux de Noël hier soir sur son mur Facebook, en appelant je cite à « prier pour les soldats qui nous protègent actuellement contre l'ennemi - l'Antéchrist ». Sic.

Je ne sais pas s'il désigne par là le Donbass, la Russie, ou Vladimir Poutine lui-même, mais dans tous les cas il y a de quoi s'inquiéter sérieusement pour la santé mentale de Porochenko et de celle de ses patrons américains. Et surtout il y a de quoi s'inquiéter pour les conséquences de leur folie sur le monde.

Christelle Néant

