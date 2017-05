Malgré le danger, 15 000 citoyens de la RPD se sont rendus à Saour Moguila pour les célébrations du Jour de la Victoire

Comme chaque année depuis sa création, la République Populaire de Donetsk (RPD) a organisé à Saour Moguila des célébrations en l'honneur des vétérans de la Seconde Guerre Mondiale à la veille du défilé de la Victoire, qui se tiendra le 9 mai au matin.

Malgré la pluie et le danger, c'est environ 15 000 personnes qui se sont rendues sur la colline pour rendre hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour reprendre cette hauteur à l'armée allemande en 1943, et à ceux qui l'ont reprise à l'armée ukrainienne en 2014.

Un concert et un spectacle ont été donnés en l'honneur des vétérans de la Seconde Guerre Mondiale, avant une cérémonie religieuse pour ceux qui sont morts à Saour Moguila lors des terribles combats qui ont frappé cette colline par deux fois à 71 ans de distance.

Le chef de la RPD, Alexandre Zakhartchenko, a participé à la cérémonie religieuse, puis est allé se recueillir devant la liste de deux qui sont tombés pour reprendre cette colline en 1943, suivi par Denis Pouchiline, le président du parlement de la RPD, et d'autres officiels.

Malgré une nouvelle tentative d'attentat menée par des groupes de sabotages ukrainiens sur la route qui mène à Saour Moguila, le chef de l'état a tenu à venir participer aux célébrations, et partager un repas avec les vétérans.

Un premier rapport faisait état de deux explosions sur la route, qui a été immédiatement fermée par les forces de l'ordre par sécurité. Après inspection de cette dernière, les démineurs de la RPD ont trouvé cinq autres mines disposées près de la route. Par chance celle qui a explosé n'a fait aucune victime.

D'après les premières constatations, les engins explosifs n'étaient pas radio-commandés mais à retardement. La question de savoir si ils étaient destinés à tuer le chef de l'état qui devait passer sur cette route, ou seulement effrayer la population pour la décourager d'aller à Saour Moguila, reste posée.

Alexandre Zakhartchenko a tenu à montrer aux journalistes présents sur place un morceau d'un des engins explosifs. Il en a profité pour répondre à quelques questions, dont certaines ont reçues une réponse pour le moins humoristique, à la sauce ironie russe.

Ainsi à la question d'un journaliste sur des discussions qui ont lieu sur Facebook à propos du fait qu'une arme inconnue aurait été utilisée contre l'armée ukrainienne à Gorlovka, le chef de l'état a répondu avec une mine semi sérieuse (se retenant d'éclater de rire) :

« Eh bien, vous savez que nous avons rencontré des extraterrestres en 2014 et ils nous ont donné leur technologie. Laissez Facebook discuter, c'est ridicule. »

Dans le même temps, un autre groupe de sabotage ukrainien a endommagé le câble de fibre optique du réseau téléphonique MTS entre Gorlovka et Yenakievo. Ces nouveaux actes terroristes de l'Ukraine en disent long sur la moralité des autorités du pays.

En tour cas, si le but de l'attentat de ce matin était d'effrayer les gens et de les pousser à rebrousser chemin, ce fut un échec total. Les gens sont venus en masse, et après la cérémonie religieuse sont aller déposer des gerbes de fleur près des restes de l'ancien monument commémoratif au sommet de la colline, avant d'aller se recueillir sur les tombes des soldats de la RPD qui sont morts en 2014 pour reprendre ce point stratégique à l'armée ukrainienne.

Comme l'a si bien dit une petite fille qui a déclamé un très beau texte juste après le discours du chef de l'état, et comme le prouvent ses habitants depuis trois ans, le Donbass ne se mettra pas à genoux et continuera de vivre debout.

Christelle Néant et Sébastien Hairon

