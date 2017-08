Maradona dénonce le leader de l’opposition vénézuélienne de vendu, et soutient Maduro !

Diego Armando Maradona, le joueur de foot le plus célèbre d’Argentine a répliqué fermement aux critique du leader de l’opposition au Venezuela, le proche du MEDEF local et deux fois battu à la présidentielle et participant de la tentative de coup d’État de 2002, l’ultra riche Henrique Capriles Radonski. Ce dernier critiquait en effet violemment le soutien affiché par l’étoile argentine au président Nicolas Maduro.