Mélenchon Chavez pour le peuple et la démocratie ? ou Fillon Temer & Macron Macri pour les affaires l’austérité la dictature des marchés ?

Alors qu'en est-il vraiment de la situation en Amérique Latine ? d'abord, il faut tordre le coup à une première idée reçue non les pays de l'ALBA ne sont pas des dictatures. Ce sont au contraire des pays démocratiques où les peuples ont mis fin aux régimes autocratiques totalitaires directement hérité des dictatures. Chavez puis Maduro, Correa puis Moreno, Morales etc... tous ces présidents ont été régulièrement et démocratiquement élu. Chavez a même gagné un referendum revocatoire tenté par l'opposition. Pour comparaison, on ne peut pas dire que ni Sarkozy ni Hollande ne se soient pliés à cet exercice démocratique. A l'inverse, au Bresil, au Honduras, c'est bien par des coups d'état que les régimes pro USA ont été mis en place ces dernières années, renversant des présidents légitimement et démocratiquement élus. Ensuite, il faut tordre le coup à une seconde idée reçue. Non la pauvreté n'est pas l'appanage des pays de l'ALBA. Au contraire c'est dans ces pays que la pauvreté a le plus reculé. On peut par exemple comparer la situation du Venezuela où personne ne meurt de faim, et celle de la Colombie voisine où 6 millions de personnes meurrent d'une terrible famine dénoncée par la FAO et l'ONU dans le silence des médias français. Alors s'il faut avoir peur d'une chose à la veille du premier tour de la présidentielle, et quitte à reprendre les analogies nausabondes du moment, ce n'est pas de Mélenchon Chavez - choix de la paix, de la justice, de l'égalité du progrès social et de la démocratie, mais plutôt de Fillon Temer, Macron Macri (le choix des affaires et de l'austérité).

Le système est aux abois, le peuple en s'emparant du bulletin de vote Mélenchon pourrait bien faire sauter les verrous de la dictature de l'oligarchie capitaliste. Et les quatres candidats verrouillant le système Hamon, Macron, Fillon et Le Pen, les candidats du MEDEF sont terriblement inquiets de ce sursaut populaire. Alors sa campagne de propagande redouble d'intensité. Un de ses axes ? s'en prendre au candidat Mélenchon traité de Chavez, tenter de semer le trouble, et mener une campagne de peur en s'appuyant sur de la désinformation quant à la situation en amérique latine tout en poussant en avant le duo Macron Le Pen c'est bien la stratégie du système médiatique capitaliste mais également de l'Elysée.

Alors que le mouvement social poursuit la lutte en Amérique Latine – dans de très dures conditions d’une répression permanente – à l’image de l’Argentine et du Brésil où il est emmené par la jeunesse et les professeurs pour résister aux politiques ultra capitalistes des pouvoirs de droites pro USA (Macri, Temer ..) , en France les médias du système ne relaient qu’un seul type d’information celles attaquant les gouvernements progressistes de l’ALBA (Venezuela, Equateur, Bolivie).

Le seul tort de ces gouvernements ? soyons clair c’est de refuser de se plier à la domination de Washington. Et il ne s’agit que de cela. Pour s’en convaincre, il suffit de constater le silence des rédactions parisiennes du Monde, de Libération, et bien sûr du Figaro qui s’en prend à Mélenchon comme le Chavez français, sur la terrible famine qui frappe en ce moment d’après les chiffres de l’ONU 6 millions de colombiens. Leur silence sur la révolte citoyenne au Paraguay contre la droite au pouvoir dont le président attaque la démocratie. La guerre, la famine, la pauvreté, les régimes autoritaire s’appuyant sur des paramilitaires et le sous développement sont essentiellement le fait des états les plus capitalistes du sous continent, pas du Venezuela bolivarien, de l’Equateur, de la Bolivie, de l’Uruguay ou du Nicaragua.Les assassinats d’opposants politiques ce n’est ni au Venezuela, ni en Equateur, ni en Bolivie qu’ils se produisent, mais bien en Colombie ou au Brésil.

Et s’il faut parler des protestations de l’opposition, force est de constater que proportionnellement les manifestations sont bien plus importantes à Cayenne qu’à Caracas. Pour autant les médias français qui censurent ce qui se passent dans un département français n’ont pas de mots assez violents pour s’en prendre au Venezuela.

Il faut noter également leur silence sur la réélection en Uruguay du Front élargie dans la continuité de l’action de Mujica, Leur silence sur la réélection en 2016 de Ortega au Nicaragua, confortant là aussi la solidité de l’Alba.

Force est de constater que ces mêmes médias ont soutenu le putch contre Chavez, celui contre Zelaya au Honduras ou encore le coup d’état parlementaire de Temer contre Dilma Roussef au Brésil. Rappelons pourtant que chaque jour la justice brésilienne démontre que la corruption est bien moins du coté de la présidente élue du Brésil que de celui du gouvernement putchiste dont les ministres tombent les uns après les autres. Oui l’Axe UE USA défend un modèle et des valeurs en Amérique Latine celui des dictatures du Capital et d’un néocolonialisme qui n’avoue pas son nom. Celui du sous développement et de la misère.

Oui du Nicaragua au Venezuela en passant par l’Equateur ou la Bolivie, l’impérialisme etats-uniens n’a pas renoncé à sa politique agressive de changement de pouvoir, pour rétablir des régimes autoritaires, ultra capitalistes à sa main. Les mesures prises contre le Venezuela – avec une guerre économique violente et le soutien aux manœuvres putchistes permanentes de l’opposition – ou contre le Nicaragua en sont les parfaites illustrations. Et chacune de ses défaites le rend plus agressif, violent et dangereux.

Bien sûr chacun peut voir les limites et les faiblesses des gouvernements progressistes de l’Amérique Latine (qui n’en a pas ?) mais elles ne doivent pas cacher les dangers des pouvoirs totalitaires que les Etats Unis et l’Union Européenne veulent rétablir en Amérique Latine. De Pinochet à Somoza en passant par Videla ou Jimenez, on ne sait que trop ce que Washington et Bruxelles préparent pour les peuples d’Amérique Latine, on ne sait que trop ce que cela signifie en terme de renforcement de l’exploitation capitaliste pour l’ensemble des peuples de la planète. Personne ne devraient oublier que le résultat concret et tangibles de l’alliance bolivarienne c’est un formidable recul de la pauvreté, l’accès à l’éducation et à la santé pour des millions de personnes qui en était privé, des progrès dans la répartition des richesses nationales en particulier celles provenant des matières premières. Bien sûr la terrible crise mondiale du capitalisme frappe de plein fouet ces pays dont la structure économique est fragile – conséquence de plus d’un siècle du mal développement d’une économie compradore à la botte de l’impérialisme américain – engendrant des difficultés réelles en raison de la baisse du prix du pétrole et des matières premières, mais également en raison d’une guerre économique menées par l’oligarchie capitaliste pour déstabiliser la région.

Alors oui, l’heure est bien à ce que chacun fasse face à ses obligations de soldarité internationaliste, non pas seulement par devoir moral, mais bien pour se défendre nous même

