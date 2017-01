« Mourir, mais ne pas se rendre » - Population civile et défenseurs du Donbass endurent mais tiennent bon alors que l’escalade se poursuit

L'année 2017 commencée dans le Donbass au son des canons, continue sur sa lancée, avec une moyenne la semaine passée de 714 bombardements de l'armée ukrainienne chaque jour sur la République Populaire de Donetsk, et de 815 bombardements par jour pour les quatre derniers jours, dont 427 entre hier et aujourd'hui.

Près de la moitié des tirs des dernières 24 heures se sont concentrés sur la périphérie de Donetsk et de Yasinovataya, entre 19 h et minuit, avec pas moins de 178 obus de mortier de 82 mm et 120 mm tirés sur les localités suivantes : Aleksandrovka, Staromikhaylovka, Troudovskyi, l'aéroport de Donetsk, la périphérie du Centre Volvo, Vesyoloye, Spartak, Vassilyevka, et la zone industrielle près de Yasinovataya. L'armée ukrainienne a bien sûr aussi tiré aux véhicules de combat d'infanterie, lance-grenades et armes légères sur ces localités.

Suite aux bombardements des dernières 24 h, dix maisons ont été endommagées dans les localités de Yelenovka, Gorlovka et dans le district de Petrovskyi à Donetsk. Des tirs ont aussi frappé la localité de Dokouchaevsk plus au Sud, endommageant une station de chauffage et un gazoduc.

Ces bombardements ont aussi tué un des soldats de l'armée de la RPD, alors que le corps d'un autre soldat était rendu par l'armée ukrainienne, manifestement tué après avoir été capturé vivant et torturé. En effet le corps du soldat montrait une blessure à la jambe, et une autre à la tête, ainsi que d'autres marques évidentes de blessures dues à des tortures.

Malgré le maquillage infligé au cadavre avant sa restitution, celui-ci n'a pas suffit à cacher la concordance des blessures avec les informations obtenues par le commandement de l'armée de la RPD, sur ce qui s'est passé.

Après une autre tentative ratée de capturer un soldat de la RPD la semaine passée, il semble que l'armée ukrainienne ait réussi lors d'une seconde tentative menée dans la périphérie Ouest de Donetsk. Blessé à la jambe, le soldat capturé a été ramené côté ukrainien, puis torturé afin de lui arracher de faux aveux de la préparation par la RPD d'actes terroristes sur le territoire contrôlé par l'armée ukrainienne. Devant l'échec de leur tentative, les soldats ukrainiens ont alors abattu le soldat d'une balle en pleine tête, avant d'extraire les balles, et trafiquer les blessures afin d'empêcher toute reconstitution correcte du déroulement des faits.

Il est bon de rappeler qu'un tel traitement d'un prisonnier de guerre et de son corps post-mortem est contraire à toutes les conventions internationales, et n'est ni plus ni moins qu'un ignoble crime de guerre, qui sera ajouté à la liste déjà longue de ceux de l'armée ukrainienne dans le Donbass.

Des crimes qui frappent surtout la population civile. Ainsi, dans la nuit de dimanche à lundi, c'est un enfant de trois ans qui avait été sévèrement blessé par des tirs de mortier menés contre la localité de Dolomitnoye, dans la région de Gorlovka.

De leur côté, les autorités ukrainiennes pataugent de plus en plus, entre blocage complet de certains sous-groupes de contact à Minsk, et tentatives de chantage envers la RPD.

Ainsi, la fameuse formule Steinmeier, pourtant approuvée par Porochenko à Minsk, est toujours totalement bloquée, les représentants ukrainiens ne sachant même pas quelle est l'attitude officielle de leurs autorités sur cette formule. Une situation ubuesque qui empêche bien sûr toute discussion constructive permettant de faire avancer la mise en œuvre des accords de Minsk selon cette formule pourtant validée.

Dans le sous-groupe de contact dédié à la sécurité, les représentants ukrainiens essayent même carrément de faire chanter les représentants de la République Populaire de Donetsk concernant la situation dans la zone de Debaltsevo (qui s'est brutalement dégradée suite aux attaques de l'armée ukrainienne débutées le 18 décembre dans cette zone), et prétendent que l'OSCE est partial en faveur de la RPD et de la RPL car il y a des représentants russes au sein de la mission.

Quand on voit la façon plus qu'évidente dont l'OSCE couvre bon nombre de crimes de l'armée ukrainienne, encourageant cette dernière à poursuivre l'escalade, on ne sait plus si on doit rire ou pleurer devant des affirmations aussi ridicules.

Pendant ce temps-là, le gouvernement de la RPD a approuvé le budget du premier trimestre 2017, dont près de la moitié sera consacrée aux prestations sociales versées à la population, et surtout les personnes les plus défavorisées.

Ainsi malgré la guerre, les morts et les souffrances endurées, le Donbass tient bon, et les républiques populaires continuent de construire et de développer leurs structures étatiques. « Mourir, mais ne pas se rendre », telle pourrait être la devise des défenseurs et de la population du Donbass.

L'artiste Artiom Grishanov qui a déjà fait beaucoup d'excellentes musiques consacrées au Donbass et ses défenseurs a illustré parfaitement cela dans l'une de ses dernières chansons, dédiée entre autre au défunt commandant Motorola :

Christelle Néant

Voir l'article sur DONi